Địa ốc

Google News

Quảng Ngãi:

Chấp thuận dự án nhà ở xã hội gần 1.100 tỷ đồng kế bên KCN

Nguyễn Ngọc
TPO - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội với tổng vốn gần 1.100 tỷ đồng. Dự án được triển khai gần Khu công nghiệp VSIP (xã Thọ Phong).

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, UBND tỉnh đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao thực hiện dự án nhà ở xã hội tại Khu thiết chế Công đoàn Quảng Ngãi.

Theo quyết định, Công ty CP Địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước (TP. Đà Nẵng) là chủ đầu tư dự án, việc triển khai thực hiện do liên danh Công ty CP Địa ốc xanh Sài Gòn Thuận Phước và Công ty CP Tập đoàn VJCO (Hà Nội) đảm nhận. Dự án được triển khai trên khu đất rộng khoảng 2,57 ha tại xã Thọ Phong tỉnh Quảng Ngãi.

Theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, chủ đầu tư sẽ xây dựng 3 khối nhà cao 12 tầng, chiều cao khoảng 45m. Tổng diện tích xây dựng hơn 9.600m², tổng diện tích sàn hơn 102.000m², tương đương quy mô 1.209 căn hộ, đáp ứng nhu cầu an cư cho hơn 3.000 người.

26ff5010f4ec7bb222fd.jpg
Vị trí được xây dựng rất gần Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi.

Không chỉ tập trung vào các khối nhà ở, dự án còn được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Trong khu đất sẽ hình thành hệ thống đường giao thông nội bộ, cây xanh, vườn hoa, nhà trẻ và các công trình phục vụ sinh hoạt cộng đồng.

Một số hạng mục đáng chú ý gồm nhà sinh hoạt cộng đồng có diện tích gần 1.000m² và bãi đậu xe rộng hơn 10.000m². Tổng mức đầu tư của dự án gần 1.100 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của liên danh nhà đầu tư là 219 tỷ đồng, phần còn lại là vốn vay và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Cụ thể, đến hết quý I/2026 sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và giữa năm 2026 bắt đầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong khu đất. Từ cuối năm 2026 đến giữa năm 2028, các hạng mục chính như 3 khối nhà cao tầng, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà trẻ và nhà để xe sẽ lần lượt được hoàn thành. Cuối năm 2028, toàn bộ dự án dự kiến đưa vào khai thác, vận hành.

Với quy mô lớn và tiến độ cụ thể, dự án nhà ở xã hội tại Khu thiết chế Công đoàn Quảng Ngãi được kỳ vọng sẽ sớm trở thành điểm tựa an cư cho người lao động, nhất là vị trí gần khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi với hàng chục ngàn lao động đang làm việc.

