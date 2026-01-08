Căn hộ nhỏ cải tạo toàn diện với 158 triệu đồng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Thúy Hiền
TPO - Đây là căn hộ +1, chủ nhân căn hộ là một nữ thạc sĩ làm việc trong lĩnh vực báo chí yêu thích sự tinh tế, nhẹ nhàng và cảm xúc trong không gian sống. Sau khi được cải tạo đã khoác lên mình một diện mạo mới đầy tinh tế, mang sắc thái ấm áp và dịu dàng.

Tổ ấm mang tông be pastel nhẹ nhàng thông qua việc lựa chọn bảng màu dịu mắt, kết hợp ánh sáng ấm vừa phải và kỹ thuật sơn hiệu ứng tinh tế trên tường. Tất cả tạo nên một không gian ấm áp và tinh tế để mỗi khoảnh khắc sống trong căn hộ đều trở nên thư thái và giàu chất riêng.

Từng món đồ nội thất đều được lựa chọn một cách tỉ mỉ và có sự tính toán về tỉ lệ: sofa bề mặt mềm, bàn trà bo tròn, ghế ăn dáng uốn cong, tranh treo tường sắc màu nhã nhặn. Tất cả cùng nhau tạo nên một “ngôn ngữ thiết kế” thống nhất đề cao sự cân bằng giữa công năng sử dụng và trải nghiệm cảm xúc.

Khu vực bếp được xử lý chỉn chu từ bố cục đến từng chi tiết nhỏ. Từ không gian +1 nhìn ra phòng khách – bếp, có thể thấy toàn bộ thiết kế đều được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo tính thẩm mỹ, sự gọn gàng và tiện dụng trong sinh hoạt hằng ngày.

Không gian đa năng thiết kế khu vực làm việc kết hợp góc đọc sách và trưng bày tạp chí. Hệ bàn làm việc liền khối được xử lý tinh gọn, kết hợp khéo léo với tủ giày ở mặt bên, giúp tiết kiệm diện tích mà vẫn đảm bảo công năng cho hai người sử dụng cùng lúc. Các ô kệ mở phía trên được cân nhắc kỹ về tỷ lệ và chiều cao, đủ để bài trí sách, đồ decor hay những kỷ niệm cá nhân mang lại cảm xúc ấm áp và gần gũi cho không gian.

Phòng ngủ là không gian riêng tư được chăm chút kỹ lưỡng cả về công năng lẫn cảm xúc. Gia chủ mong muốn có một khoảng trống rộng cạnh cửa sổ để sau này đặt cũi cho em bé, vì vậy chiếc giường được bố trí sát mép tường, vừa giữ lối đi thuận tiện để kéo rèm, vừa tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên tràn vào mỗi buổi sáng.

Thúy Hiền
TG Architects
