Kiến nghị rà soát chính sách thuế, tín dụng liên quan bất động sản

TPO - Bộ Xây dựng đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính rà soát các chính sách tín dụng, thuế liên quan đến bất động sản để kịp thời đề xuất các biện pháp điều tiết phù hợp, góp phần kiểm soát giá nhà đất.

Bộ Xây dựng cho biết những năm gần đây, thị trường bất động sản tại nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là các đô thị lớn và khu vực đang đô thị hóa nhanh, diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều bất ổn, gây khó khăn trong việc tiếp cận nhà ở của người dân và sự phát triển lành mạnh của thị trường.

Cơ quan này chỉ rõ giá nhà đất tăng cao do nhiều nguyên nhân, trong đó có tình trạng mất cân đối cung - cầu, thông tin quy hoạch chưa minh bạch và tâm lý đám đông. Trong đó có nguyên nhân do giới đầu cơ, môi giới đẩy giá, tạo thị trường ảo.

Để kiểm soát tình trạng này, Bộ Xây dựng cho biết cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trước hết, Bộ đề nghị các địa phương tăng cường quản lý hoạt động môi giới bất động sản, yêu cầu cá nhân hành nghề môi giới phải có chứng chỉ theo quy định. Các địa phương cần thường xuyên kiểm tra việc cấp chứng chỉ hành nghề, giám sát hoạt động của sàn giao dịch và các tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới nhằm hạn chế tình trạng hoạt động tự phát, thiếu kiểm soát, gây nhiễu loạn thị trường.

Giá nhà đất tăng cao do mất cân đối cung cầu.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi thao túng thông tin, tung tin sai lệch về quy hoạch, lợi dụng việc sắp xếp địa giới hành chính để tạo nhu cầu giả, lôi kéo đám đông giao dịch, liên kết đầu cơ, thổi giá.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cũng chỉ ra vài năm gần đây, giá chung cư, liền kề, biệt thự và đất nền tăng cao, bình quân 10-15%/năm, cá biệt có giai đoạn tăng đến 30%. Tương tự, giá các loại hình khác như bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, khu công nghiệp... đều tăng theo các năm.

Tại Hà Nội, quý III, phân khúc chung cư dao động trung bình khoảng 70-80 triệu đồng/m2, trong khi liền kề, biệt thự lên ngưỡng 100-200 triệu đồng/m2. Tương tự ở TP HCM, giai đoạn 2018-2024, giá căn hộ tăng từ 35 triệu lên hơn 91 triệu đồng/m2

Cơ quan này cho biết đang hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; đồng thời nghiên cứu mô hình Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý để tăng minh bạch cho thị trường.

Để kiềm chế và kiểm soát giá nhà ở, Bộ Xây dựng cho biết đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo một số nhóm giải pháp trọng tâm.

Cụ thể, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách phát triển nhà ở giá phù hợp để đề xuất đưa vào Luật sửa đổi Luật Nhà ở trong năm 2026.

Bộ cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính rà soát các chính sách tín dụng, thuế liên quan đến bất động sản để kịp thời đề xuất các biện pháp điều tiết phù hợp, góp phần kiểm soát giá nhà đất.

Đồng thời giao các Bộ, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền như đất đai, đầu tư, xây dựng, quy hoạch đô thị và nông thôn… để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong triển khai thực hiện các dự án bất động sản.