BSR quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026

Tham dự cuộc họp có, ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng Giám đốc BSR, các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất cùng lãnh đạo các ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc BSR.

Chủ tịch HĐQT BSR Bùi Ngọc Dương chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng cho biết, trước những biến động khó lường của thị trường dầu khí và bối cảnh kinh tế - địa chính trị toàn cầu, BSR xác định năm 2026 là năm nhiều thách thức, đòi hỏi Công ty phải triển khai hai nhóm giải pháp trọng tâm: giải pháp truyền thống và giải pháp đột phá với quyết tâm hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Ở nhóm giải pháp truyền thống, BSR tập trung: Quản trị hiệu quả biến động thị trường; Đảm bảo NMLD Dung Quất vận hành an toàn, ổn định, liên tục ở công suất cao; Tối ưu chi phí, cơ cấu sản phẩm và dòng tiền; Khôi phục hoạt động Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất, gia tăng nguồn cung E100 phục vụ phối trộn xăng sinh học E5, E10; Mở rộng cung cấp dịch vụ kỹ thuật - vận hành ra bên ngoài và phát triển hoạt động kinh doanh từ các công ty con.

Song song đó, nhóm giải pháp đột phá đặt mục tiêu nâng công suất bình quân quy đổi lên 123-125% công suất thiết kế, qua đó có thể gia tăng hiệu quả tài chính từ 6.472 đến 8.763 tỷ đồng, tùy theo kịch bản giá dầu. BSR tiếp tục thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, hướng tới mục tiêu doanh thu khoảng 57 nghìn tỷ đồng. Công ty cũng đẩy mạnh mở rộng bán hàng và thương mại quốc tế, dự kiến đóng góp thêm 8.197 tỷ đồng. Bên cạnh đó, BSR nghiên cứu gia tăng sản lượng ngoài nhà máy, phát triển các dịch vụ cung cấp ra bên ngoài, với kỳ vọng mang lại thêm 500 - 3.000 tỷ đồng trong năm 2026.

Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm năm 2026

Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng yêu cầu các ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc BSR cần tăng tốc ngay từ những ngày đầu năm, phối hợp chặt chẽ giữa sản xuất, kinh doanh, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để hiện thực hóa các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

“Trong quá trình triển khai kế hoạch, vai trò của các ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc được xác định là yếu tố then chốt. Các khối vận hành, bảo dưỡng tập trung tối ưu hóa hiệu quả vận hành, đảm bảo an toàn, nâng cao độ tin cậy thiết bị và chuẩn bị tốt cho công tác bảo dưỡng tổng thể lần thứ 6 NMLD Dung Quất. Khối kinh doanh, thị trường và nguyên liệu chủ động xây dựng phương án cung ứng, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế. Khối đầu tư tập trung rà soát danh mục dự án, triển khai các hạng mục nâng cao tính linh hoạt trong phối trộn, mở rộng hạ tầng cảng nhập dầu SPM và cải hoán hệ thống bể chứa sản phẩm trung gian. Khối khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới như nhiên liệu hàng hải bền vững, biodiesel, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số”, Tổng Giám đốc BSR nhấn mạnh.

Đại diện các ban chuyên môn BSR phát biểu, đóng góp ý kiến tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch HĐQT BSR Bùi Ngọc Dương nhấn mạnh nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 là rất thách thức trong bối cảnh nhiều yếu tố bất định của thị trường. Chủ tịch HĐQT yêu cầu các phòng, ban, đơn vị cần xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng tháng, cụ thể hóa mục tiêu, hành động và chi phí, đồng thời đánh giá KPI cho từng khối, từng phòng ban. BSR cần tiếp tục tập trung tối ưu hóa năng lượng, tiết giảm chi phí, giảm hao hụt, nâng cao độ tin cậy thiết bị, vận hành Nhà máy ở công suất cao hơn nhưng vẫn đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Chủ tịch HĐQT BSR Bùi Ngọc Dương kiểm tra công tác vận hành tại Phòng điều khiển trung tâm

Ông Bùi Ngọc Dương cũng lưu ý BSR cần chuẩn bị tốt công tác bảo dưỡng tổng thể lần thứ 6, chú trọng phát triển các mô hình kinh doanh mới, đẩy mạnh kinh doanh quốc tế, rà soát các danh mục đầu tư, tăng cường quản trị rủi ro tài chính và tiếp tục tái cấu trúc doanh nghiệp. Công tác chuyển đổi số cần được triển khai theo hướng nâng cao, từng bước đưa BSR trở thành trung tâm dữ liệu số trong lĩnh vực lọc hóa dầu. Song song với các giải pháp về kỹ thuật và quản trị, BSR cần nâng cao, lan tỏa văn hóa doanh nghiệp, quản trị bằng văn hóa, thúc đẩy tư duy đổi mới, hành động sáng tạo và phát triển bền vững; đồng thời tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác truyền thông, quản trị rủi ro thông tin, lan tỏa năng lượng tích cực trong toàn Công ty.