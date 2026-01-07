Đơn vị phát triển dự án Stella MegaCity bị xử phạt

TPO - Công ty CP Kita Invest - đơn vị được giới thiệu phát triển dự án Stella MegaCity (Cần Thơ) có quy mô 150 ha - bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính 92,5 triệu đồng đối với Công ty CP Kita Invest do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty CP Kita Invest chưa công bố thông tin định kỳ đối với các tài liệu, gồm báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020.

Kita Group tổ chức lễ giới thiệu dự án Stella Mega City tại TPHCM với khách hàng vào cuối tháng 7/2020. Ảnh: Kita Group.

Đồng thời, Công ty CP Kita Invest công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu, gồm: báo cáo tài chính bán niên 2021 - 2022, tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu bán niên 2021 - 2022, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2022, báo cáo tài chính năm 2020 - 2021, tình hình thanh toán gốc lãi, gốc trái phiếu năm 2020, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu năm 2021.

Ngoài ra, Công ty CP Kita Invest công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định về việc chậm thanh toán gốc lãi đối với mã trái phiếu KITA.BOND2020.03 và thông tin về việc hoàn thành thanh toán gốc lãi mã trái phiếu KITA.BOND2020.03.

Lô trái phiếu KITA.BOND2020.03 được phát hành ngày 5/5/2020 với tổng giá trị 500 tỷ đồng, kỳ hạn 42 tháng. Lô trái phiếu này từng bị Công ty CP Kita Invest chậm thanh toán, sau đó phải điều chỉnh kéo dài thêm 18 tháng với ngày đáo hạn là 5/5/2025.

Trước khi đến hạn tất toán, vào ngày 12/6/2023, KITA Invest đã mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu này với giá trị 100 tỷ đồng, đưa dư nợ còn lại về mức 400 tỷ đồng.

Công ty CP Kita Invest thành lập ngày 15/1/2019 tại 27 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, TPHCM với ngành nghề kinh doanh chính là Xây dựng nhà để ở.

Ở thời điểm mới thành lập, Công ty CP Kita Invest có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm ông Nguyễn Duy Kiên (sở hữu 40% vốn), bà Đặng Thị Thùy Trang (sở hữu 30% vốn), Công ty CP Tập đoàn Kita Group (sở hữu 30% vốn). Bà Đặng Thị Thùy Trang là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty. Đến ngày 25/12/2025, vốn điều lệ Công ty CP Kita Invest tăng lên 6.650 tỷ đồng.

Kita Invest được biết đến là đơn vị phát triển dự án Stella MegaCity (Cần Thơ) có quy mô 150 ha, khoảng 5.000 sản phẩm, tổng mức đầu tư 8.000 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án Stella MegaCity (Cần Thơ). Ảnh: Kita Group.

Cụ thể, trong công văn số 3408/SXD-QLN ngày 20/10/2023 gửi đến một cơ quan báo chí, Sở Xây dựng TP. Cần Thơ thông tin, dự án Khu dân cư phường Bình Thủy (kho 301 - tên thương mại là dự án Stella MegaCity) do Công ty TNHH Xây dựng Ngân Thuận và Công ty CP Kita Invest làm chủ đầu tư.

Dự án Khu dân cư phường Bình Thủy được phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2003 với diện tích hơn 150 ha và phần mở rộng được phê duyệt chủ trương điều chỉnh năm 2016 với diện tích gần 11 ha do Công ty TNHH xây dựng Ngân Thuận làm chủ đầu tư.

Trong quá trình kinh doanh, Công ty TNHH Xây dựng Ngân Thuận đã thế chấp dự án cho Ngân hàng Sacombank 2.455 quyền sử dụng đất. Năm 2019, Công ty CP Kita Invest (thuộc Kita Group) mua lại 2.455 quyền sử dụng đất này từ Sacombank, sau đó đổi tên dự án thành Stella Mega City để tiếp tục chào bán ra thị trường.

Trong 1 bản tin trên trang chủ vào ngày 5/8/2025, Kita Group cho biết, Công ty CP Kita Invest thuộc Kita Group. Kita Invest đang tiếp tục triển khai hoàn thiện cơ sở hạ tầng dự án Stella Mega City theo đúng quy hoạch 1/500 đã được phê duyệt.