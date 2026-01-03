Hai dự án trăm tỷ ở Khánh Hòa xuống cấp vì bị 'từ chối' tiếp nhận

TPO - Việc chậm tiếp nhận bàn giao trụ sở mới và ký túc xá sinh viên của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa đã làm hai công trình có tổng vốn đầu tư cả trăm tỷ đồng này đang xuống cấp nghiêm trọng.

Ngày 3/1, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị này vừa có kết luận thanh tra việc sử dụng trụ sở mới và kí túc xá sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa. Cụ thể, năm 2006, UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép Sở Y tế lập dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa tại thôn Hòn Nghê, nay thuộc phường Tây Nha Trang. Đến năm 2009, UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý chủ trương cho Sở Y tế tỉnh tách dự án thành hai dự án độc lập gồm dự án Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa và dự án Ký túc xá (KTX) trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.

Giảng đường mới của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa xuống cấp.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, dự án Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa (giai đoạn 1) được nghiệm thu hoàn thành vào ngày 27/4/2018, với tổng giá trị đầu tư hơn 100 tỉ đồng. Sau khi hoàn thành, UBND tỉnh Khánh Hòa liên tục có văn bản chỉ đạo yêu cầu Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa khẩn trương di dời, tiếp nhận trụ sở mới nhưng nhà trường vẫn không chấp hành thực hiện theo chỉ đạo. Đến tháng 1/2025, Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa mới chịu hoàn tất công tác di dời và chính thức hoạt động tại trụ sở mới ở thôn Hòn Nghê.

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa xác định, việc chậm tiếp nhận và đưa công trình vào sử dụng là nguyên nhân chính khiến cơ sở nhà, đất bị xuống cấp. Theo giải trình vào tháng 10/2025 của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, việc chậm di dời xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan như: Chờ bổ sung kinh phí để sửa chữa, cải tạo một số hạng mục; công tác tổ chức chưa ổn định, thay đổi nhiều đời lãnh đạo; ảnh hưởng của đại dịch COVID-19…

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa nhiều lần "từ chối" tiếp nhận công trình KTX của trường này.

Không chỉ chậm tiếp nhận trụ sở chính, Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa còn không nhận bàn giao dự án KTX dù công trình đã được nghiệm thu từ năm 2014. Dự án KTX Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa do Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư, được phê duyệt năm 2009 với tổng vốn ban đầu 65 tỷ đồng. Sau đó, dự án được điều chỉnh lên 77 tỷ đồng vào năm 2010 và tiếp tục điều chỉnh lên 80 tỷ đồng vào năm 2015. Dự án được nghiệm thu năm 2014, nhưng đến năm 2016 mới hoàn tất quyết toán dự án hoàn thành.

Nhưng theo Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, khi UBND tỉnh đôn đốc việc tiếp nhận KTX, Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa từ chối với lý do cơ sở đào tạo vẫn hoạt động tại 84 Quang Trung, sinh viên khó đăng ký ở ký túc xá mới; đồng thời nhà trường không đủ nhân sự và kinh phí để quản lý, vận hành. Trong giai đoạn từ tháng 1/2015 - 6/2024, KTX này hầu như bị bỏ trống, xuống cấp và chỉ được sử dụng ngắn hạn trong một số trường hợp theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Tại biên bản làm việc ngày 30/10/2025 với Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Quản lý Nhà và Chung cư tỉnh Khánh Hòa cho biết đã xây dựng phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất và trình UBND tỉnh phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, cơ sở này được điều chuyển cho Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa nên không bố trí cho sinh viên ở.

Công trình KTX sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa hiện đã xuống cấp nghiêm trọng.

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa cho rằng, dù có một số nguyên nhân khách quan nhưng việc chậm tiếp nhận và đưa ký túc xá vào sử dụng đã khiến tài sản Nhà nước bị hư hỏng, xuống cấp. Do đó, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa xây dựng phương án quản lý, sử dụng hiệu quả và tránh gây lãng phí cho nguồn lực đầu tư của Nhà nước.

Như Báo Tiền Phong đã có nhiều bài viết phản ánh, KTX trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa gồm 4 khối nhà, 5 tầng rộng khoảng 17.000m2, đáp ứng 1.000 chỗ ở cho sinh viên. Suốt nhiều năm qua, KTX này không có một bóng sinh viên do Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa không được di dời ra vị trí gần KTX như kế hoạch. Hiện các khu nhà bị bỏ trống, trở nên hoang phế, cỏ cây mọc um tùm, nhiều hạng mục xuống cấp, sụt lún, bong tróc, bụi phủ khắp nơi.