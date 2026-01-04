Căn hộ màu be 58m2 được cải tạo với 400 triệu đồng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Đây là dự án cải tạo lại căn hộ chung cư 10 năm tuổi cũ kỹ và xuống cấp, "lột xác" toàn diện từ phần thô đến nội thất. Diện mạo mới với gam màu be nhẹ nhàng, kết hợp hài hòa cùng ánh sáng tự nhiên và đèn trang trí tông ấm, đã biến không gian trở nên hiện đại, ấm cúng và đầy sức sống.

Ngôi nhà được cải tạo lại hệ trần thạch cao phẳng, thay thế hoàn toàn kiểu trần giật cấp trước đây. Việc làm phẳng trần không chỉ giúp không gian trở nên gọn gàng, tinh giản và hiện đại hơn mà còn tạo cảm giác cao ráo, thoáng đãng, giúp ánh sáng và không khí lưu thông tốt hơn. Đồng thời, trần phẳng cũng giúp hạn chế tối đa tình trạng bám bụi tại các góc cạnh, nên việc vệ sinh, bảo dưỡng trở nên nhẹ nhàng và thuận tiện hơn.

img-1766810571234-1767324069833.jpg
img-1766810571224-1767324068745.jpg
img-1766810571229-1767324069170.jpg
img-1766810571257-1767324074499.jpg

Toàn bộ tường được xử lý lại bằng cách bóc giấy dán cũ, bả và sơn lại với tông màu ấm, mang đến cảm giác ấm cúng và gần gũi hơn. Phần sàn được thay bằng sàn nhựa giả gỗ chống nước tuyệt đối, vừa thẩm mỹ vừa bền bỉ.

img-1766810571206-1767324067170.jpg
img-1766810571214-1767324067805.jpg
img-1766810571237-1767324070416.jpg

Sau khi đánh giá kỹ lưỡng mặt bằng và nhu cầu sử dụng, KTS đã đề xuất giải pháp linh hoạt với bàn ăn gấp gọn. Khi không sử dụng, bàn có thể thu gọn như một chiếc tủ mỏng, tiết kiệm không gian hiệu quả. Khi cần dùng cho bữa ăn gia đình nhỏ, bàn có thể mở rộng ở nấc 1 để đủ chỗ cho hai người. Đặc biệt, khi có khách đến, bàn được mở rộng nấc 2, thoải mái đón tiếp từ 4 đến 6 người cùng ngồi dùng bữa.

img-1766810571252-1767324073016.jpg
img-1766810571276-1767324078480.jpg
img-1766810571274-1767324078098.jpg
img-1766810571272-1767324077614.jpg

Không gian bếp được cải tạo theo dạng chữ U, giúp mở rộng diện tích sử dụng và tạo thêm vị trí lắp đặt các thiết bị hiện đại như lò nướng và máy rửa bát, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình. KTS đề xuất sử dụng gạch ốp tường bếp với hoa văn mô phỏng đá nung kết, mang lại hiệu ứng thẩm mỹ sang trọng nhưng vẫn đảm bảo tối ưu chi phí đầu tư.

img-1766810571278-1767324078814.jpg
img-1766810571280-1767324079247.jpg
img-1766810571282-1767324079699.jpg
img-1766810571284-1767324080247.jpg
img-1766810571292-1767324082901.jpg
img-1766810571294-1767324083399.jpg

Layout phòng ngủ được bố trí lại hợp lý hơn, tủ quần áo được chuyển sang phía tường đối diện, giúp không gian gần cửa phòng trở nên thoáng và rộng rãi ngay từ khi bước vào. Bàn trang điểm được đặt bên trái giường, vừa thuận tiện sử dụng, vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho không gian.

img-1766810571302-1767324085568.jpg
img-1766810571300-1767324085050.jpg
img-1766810571304-1767324086067.jpg

Với sự đầu tư nghiêm túc từ cấu trúc cho đến nội thất, căn hộ đã thực sự “thay da đổi thịt”, trở thành một không gian sống ấm áp, tinh giản và đầy tính kết nối. Từng chi tiết trong căn hộ từ ánh sáng, vật liệu, cách tổ chức bố cục cho đến những giải pháp lưu trữ thông minh đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sinh hoạt và trải nghiệm của gia đình.

Thúy Hiền
TG Architects
#căn hộ #cải tạo #nội thất #đầu tư #màu be #không gian sống #hiện đại

