'Bài toán khó' về đấu thầu vật tư, mua sắm thuốc đối với y tế cơ sở

TPO - “Chúng ta rất cần những quy định rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của trạm y tế xã, để các địa phương có căn cứ triển khai”, đại biểu Quốc hội Trần Thị Nhị Hà cho hay.

Quy định rõ tổ chức bộ máy trạm y tế xã

Tiếp tục chương trình kỳ họp, chiều 21/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về các báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Chính phủ, dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội cùng một số nội dung quan trọng khác.

Đại biểu Trần Thị Nhị Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát nêu ý kiến về việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp – một vấn đề có tác động trực tiếp đến hoạt động an sinh xã hội và đến các ngành, lĩnh vực như y tế, giáo dục, văn hóa xã hội ở cơ sở.

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Nhị Hà. Ảnh: Như Ý

Theo bà Hà, từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều địa phương đã xây dựng, sắp xếp lại tổ chức các đơn vị sự nghiệp y tế cơ sở, đặc biệt là trạm y tế xã, phường. Tuy nhiên, hiện nay mô hình tổ chức của các trạm y tế xã/phường giữa các tỉnh, thành vẫn chưa thống nhất.

Trong kỳ họp thứ 10 này, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua hai dự án luật rất quan trọng trong lĩnh vực y tế: Luật Phòng bệnh và Luật Dân số. Chúng tôi kỳ vọng rằng, hai dự án luật này khi được ban hành, sẽ tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, đặc biệt trong công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và quản lý dân số”, đại biểu Trần Thị Nhị Hà.

Đại biểu Trần Thị Nhị Hà ví dụ, tại Hà Nội và Hưng Yên, trạm y tế xã trực thuộc UBND xã, phường; trong khi ở một số địa phương khác, trạm y tế xã lại trực thuộc sở y tế. Việc này thể hiện đặc thù trong mô hình quản lý của từng địa phương, song cũng đặt ra yêu cầu cần có quy định pháp luật và hướng dẫn cụ thể, thống nhất để bảo đảm hiệu quả hoạt động.

“Chúng ta rất cần những quy định rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của trạm y tế xã, để các địa phương có căn cứ triển khai”, đại biểu đoàn Hà Nội nói.

Cũng theo bà Hà, nếu coi trạm y tế xã là đơn vị sự nghiệp công lập, thì phải làm rõ cơ chế về đấu thầu, mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh ban đầu cho người dân.

Trường hợp giao cho các trạm y tế xã trực tiếp thực hiện đấu thầu, mua sắm với khối lượng lớn vật tư, thuốc men, hóa chất…đại biểu cho rằng, cần phải tăng cường năng lực chuyên môn và tài chính cho các đơn vị này.

“Đây là bài toán không dễ, đòi hỏi các hướng dẫn cụ thể và giải pháp căn cơ từ trung ương”, đại biểu đoàn Hà Nội cho hay, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, cần tiếp tục rà soát, sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật về y tế, đặc biệt trong thực hiện phân cấp, phân quyền.

“Có thể nói, phân cấp, phân quyền là chủ trương lớn, đúng đắn và cần thiết, song khi triển khai phải phù hợp với điều kiện đặc thù của từng địa phương”, đại biểu lưu ý.

‘Cán bộ dựa vào nhau, động viên nhau’

Tại phiên thảo luận, đại biểu Tô Thị Bích Châu (TPHCM) cho rằng, cần có đánh giá thêm về sự cố gắng miệt mài, hết lòng, hết sức của hệ thống cán bộ. Đặc biệt tại cơ sở, trong một thời gian ngắn mà bí thư, chủ tịch phường, xã đã tổ chức được các hoạt động giúp gần dân hơn, sát dân hơn. Tuy nhiên, báo chí và các báo cáo vẫn chưa đong đếm được sự hy sinh của cán bộ khi phải làm việc rất nhiều.

Đại biểu Tô Thị Bích Châu (TPHCM). Ảnh: Như Ý

Bà Châu chia sẻ, có những người tâm sự một ngày họ phải giải quyết 200 văn bản. "Tôi không nghĩ một chủ tịch phường một ngày phải đọc và xử lý 200 văn bản. Chúng ta thử hình dung một ngày hàm lượng lao động bỏ ra như thế nào. Cán bộ dựa vào nhau, động viên nhau", bà Châu nói.

Đại biểu TPHCM cũng cho hay, có những trụ sở phường lớn nhưng kinh phí bảo trì lớn hoặc quá chật chội. Vì vậy, trong báo cáo cần đánh giá, cả hệ thống chính trị làm việc ngày đêm, nỗ lực, "không phải người ta cố ở lại để làm cán bộ, quyền lợi gì mà đó là sự cố gắng mong muốn cống hiến".

Nữ đại biểu cũng đề nghị quan tâm đến chế độ, chính sách và việc sắp xếp phường, xã. Theo bà, các chế độ, chính sách theo Nghị định 178 dù đã “khép lại” nhưng chưa sơ kết, đánh giá. Theo bà, với sự hy sinh của cán bộ, những người đã xin nghỉ để cán bộ trẻ, đủ tiêu chuẩn làm việc, thì không nên bỏ sót chi trả chế độ với bất kỳ trường hợp nào.