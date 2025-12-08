Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quảng Trị:

Chấn chỉnh hoạt động đấu thầu sau nhiều dấu hiệu bất thường

Hoàng Nam
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, chính quyền siết chặt kỷ cương, tăng cường giám sát và xử lý nghiêm sai phạm trong công tác đấu thầu, đấu giá sau khi ghi nhận nhiều dấu hiệu bất thường thời gian qua.

Theo Chỉ thị, dù hoạt động đấu thầu, đấu giá trên địa bàn đã đi vào nề nếp, góp phần khai thác hiệu quả đất đai, khoáng sản và tăng thu ngân sách, nhưng vẫn tồn tại nhiều lỗ hổng.

Một số nhà thầu sau khi trúng thầu lại không đủ năng lực thi công, khiến tiến độ dự án đình trệ, chậm giải ngân. Đáng chú ý, cơ quan chức năng phát hiện tình trạng thông đồng “thổi giá”, đẩy giá trúng đấu giá đất và khoáng sản lên mức bất thường, gây rối loạn thị trường, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, thậm chí khiến nhiều dự án bị “đóng băng” sau khi trúng đấu giá.

image.jpg
Hoạt động đấu thầu, đấu giá ở Quảng Trị có những dấu hiệu bất thường.

Chỉ thị yêu cầu người đứng đầu phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác đấu thầu, đấu giá tại đơn vị; tăng cường hậu kiểm, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các sai phạm.

Tỉnh uỷ Quảng Trị cũng nhấn mạnh việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với đấu giá tài sản công, đặc biệt là quyền sử dụng đất, quyền khai thác khoáng sản và tài sản dôi dư sau sáp nhập.

20250730-090011-1207.jpg
Một phiên đấu giá mỏ khoáng sản ở Quảng Trị bị "thổi giá" bất thường.

Cùng với đó, các sở, ngành được giao đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện đấu thầu qua mạng đúng lộ trình, đảm bảo công khai, minh bạch. Mặt trận và các đoàn thể được đề nghị phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, khuyến khích người dân cung cấp thông tin về dấu hiệu vi phạm trong đấu giá, đấu thầu.

Ban Nội chính Tỉnh ủy được giao chủ trì theo dõi, kiểm tra và hằng năm báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 20/12.

Hoàng Nam
