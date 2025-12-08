Môi giới BĐS lo 'chốt deal' kiếm tiền, khiến thị trường méo mó

TPO - Gần 90% môi giới bất động sản (BĐS) hoạt động chưa đạt chuẩn đào tạo hoặc thiếu chứng chỉ, kéo theo nhiều rủi ro cho người mua nhà. Điều này khiến một bộ phận môi giới xem bất động sản chỉ là công cụ kiếm tiền, chạy theo “chốt deal” (chốt hợp đồng môi giới-PV) và bỏ qua chuẩn mực, khiến thị trường méo mó.

89% môi giới chưa chuẩn

Tại tọa đàm “Chuẩn hóa nghề môi giới Bất động sản - Kiến tạo sự nghiệp bền vững” do Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) tổ chức mới đây, bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản - Bộ Xây dựng chỉ ra 3 vi phạm nổi bật trong hoạt động môi giới bất động sản hiện nay.

Đầu tiên là môi giới không đủ điều kiện hành nghề. Khoảng cách quá lớn giữa số người hành nghề thực tế và số môi giới có chứng chỉ hợp pháp khiến nhiều sản phẩm chưa hoàn thiện pháp lý vẫn được đưa vào giao dịch, tạo rủi ro dây chuyền cho cả thị trường.

Môi giới nhảy lên bàn, giật phiếu cọc căn hộ để tạo ra cung cầu ảo tại một dự án ở Bình Dương cũ.

Tiếp theo là môi giới thiếu kiến thức, cố ý hoặc vô ý cung cấp thông tin sai lệch. Cụ thể, do thiếu đào tạo hoặc phối hợp với doanh nghiệp, môi giới có thể đưa ra thông tin không chính xác, khiến người mua chịu rủi ro, dẫn đến nhiều khiếu nại.

Cuối cùng là môi giới cấu kết với nhà đầu cơ để gom hàng, đẩy giá, tạo bong bóng và làm mất cân bằng cung cầu.

Bà Hằng nhấn mạnh, nguyên nhân cốt lõi vẫn đến từ chất lượng đào tạo thấp và thiếu tính chuyên nghiệp, khiến rủi ro lan rộng đến toàn thị trường. Những sai phạm trên không chỉ ảnh hưởng tới chất lượng giao dịch mà còn để lại hệ quả nặng nề như người mua nhà gánh rủi ro pháp lý, dễ rơi vào tranh chấp kéo dài, khách hàng mất niềm tin vào thị trường, hạn chế nhu cầu thật và kìm hãm thanh khoản, thị trường bị nhiễu loạn giá, thiếu minh bạch, làm giảm hiệu quả quản lý Nhà nước, doanh nghiệp chân chính gặp bất lợi, khó cạnh tranh với các đơn vị làm ăn chộp giật.

Trong khi đó, theo khảo sát của Viện nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE), có đến 89% lực lượng môi giới bất động sản hiện nay chưa có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ đã hết hiệu lực.

Cụ thể, chỉ 11,3% môi giới sở hữu chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực, có tới 51,8% chưa từng qua đào tạo, 24,1% đã từng học nhưng chưa được cấp chứng chỉ và 12,8% có chứng chỉ nhưng đã hết hạn.

Khảo sát của VARS IRE cũng chỉ ra, hiện nay nhiều cơ sở không đủ điều kiện pháp lý vẫn tổ chức các khóa học, thậm chí cắt xén chương trình, thiếu kiểm tra đánh giá và sử dụng giảng viên không đạt chuẩn.

Những giấy chứng nhận được cấp sau vài giờ, vài buổi học ngắn ngủi này không bảo đảm thời lượng theo quy định, nhưng vẫn được sử dụng trong nhiều hồ sơ pháp lý như xin cấp phép mở sàn hoặc dự thi sát hạch chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản, tạo ra rủi ro chất lượng cho thị trường.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS cho rằng nghề môi giới hiện thiếu sự đồng đều, thống nhất và quy chuẩn. Hội đã phối hợp Bộ Xây dựng đề xuất hoàn thiện khung pháp lý cho sàn giao dịch và dịch vụ môi giới.

Hiện, Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến sửa đổi Nghị định 16 về xử phạt vi phạm. Ông Đính cho biết các mức phạt đã đủ sức răn đe, có trường hợp lên đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và những vi phạm nghiêm trọng có thể chuyển hồ sơ sang xử lý hình sự.

Hai "cò đất" bị Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố, bắt giam.

Một tồn tại khác được ông Đính đề cập là nhiều cơ sở đào tạo không đủ điều kiện vẫn mở lớp, cắt xén chương trình, giảng viên không đạt chuẩn, cấp giấy chứng nhận chỉ sau vài giờ học. Những chứng nhận không hợp lệ này vẫn được dùng trong hồ sơ xin mở sàn hoặc dự thi sát hạch, gây rủi ro lớn cho thị trường.

“VARS đang xây dựng 3 nhóm tiêu chuẩn, gồm chứng chỉ hành nghề, văn hóa đạo đức và bộ tiêu chuẩn đo lường năng lực thống nhất trên toàn quốc. Hội cũng đề xuất tất cả môi giới và sàn giao dịch đều có định danh, mã số”, ông Đính nói

Chỉ lo chốt deal

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Lê Hải Đăng, Phó giám đốc Phát triển chiến lược và Đối ngoại SmartLand cho rằng, sự tuân thủ hiện nay chưa đồng đều. Các doanh nghiệp lớn, có thương hiệu, hoạt động ở phân khúc trung cấp và cao cấp có xu hướng tuân thủ cao hơn vì mất nhiều hơn nếu xảy ra sai phạm. Ngược lại, lực lượng môi giới nhỏ lẻ chỉ tập trung vào mục tiêu “chốt deal nhanh để có hoa hồng”, ít quan tâm đến quy trình, pháp lý hay tiêu chuẩn nghề.

“Nhiều người làm môi giới chưa hiểu tiêu chuẩn nghề là gì và việc ưu tiên bán hàng thay vì phát triển nghề nghiệp bền vững khiến họ đối mặt nguy cơ đánh mất uy tín và cơ hội lâu dài”, ông Đăng nói.

Tương tự, ông Trần Minh Quang, Phó tổng Giám đốc Kinh doanh miền Nam Công ty EximrS nhìn nhận, thực tế trên thị trường, một bộ phận môi giới xem bất động sản chỉ là công cụ kiếm tiền chứ không phải cơ hội nghề nghiệp nghiêm túc. Vì vậy, khi thị trường “nóng” lên, nhóm này dễ chạy theo giao dịch bằng mọi giá, bỏ qua chuẩn mực.

Ông Quang cho rằng chỉ những doanh nghiệp lớn, người làm nghề lâu năm hoặc có thương hiệu mới thực sự chú trọng tuân thủ quy chuẩn của nghề, bởi họ chịu áp lực về uy tín. Ngược lại, các nhóm nhỏ lẻ, manh mún thường chỉ tập trung “chốt deal”, dễ vi phạm và gây méo mó thị trường.

Để hạn chế vi phạm trong hoạt động môi giới, ông Nguyễn Lê Hải Đăng cho biết, SmartLand không tuyển dụng môi giới thuần túy theo tiêu chí “chỉ để bán hàng”, mà hướng tới xây dựng đội ngũ ổn định, gắn bó lâu dài.

Bà Nguyễn Bảo Khuê, Tổng giám đốc DKRS Vega nhấn mạnh yếu tố phải chuẩn hóa tư duy từ gốc của môi giới. Nếu môi giới bước vào nghề với tư duy sai lệch, chỉ quan tâm đến việc chốt deal thì dù áp quy chuẩn nào cũng không thể tạo ra thay đổi bền vững.

“Đạo đức nghề nghiệp không phải lựa chọn, mà là điều kiện tiên quyết để tồn tại. Tuy nhiên, số doanh nghiệp chịu đầu tư bài bản cho đào tạo hiện rất ít vì yêu cầu chi phí, thời gian và tư duy dài hạn”, bà Khuê nói.