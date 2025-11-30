Dừng thương vụ hoán đổi nợ của 2 'ông lớn' bất động sản

TPO - Khoản nợ 212 tỷ đồng của Địa ốc Hoàng Quân với Đầu tư Hải Phát sẽ bị tạm dừng chuyển đổi thành 21,2 triệu cổ phiếu. Lý do là sau khi rà soát, Địa ốc Hoàng Quân nhận thấy cần phải điều chỉnh và cập nhật thêm thông tin vào hồ sơ đăng ký phát hành.

Tuần qua, VN-Index tăng 36,06 điểm lên 1.690,99 điểm. Khối lượng khớp lệnh trên sàn HoSE đạt trung bình 746 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt 22.882 tỷ đồng. Ngược lại, HNX-Index mất 3,22 điểm về còn 259,91 điểm.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 13,74 triệu đơn vị nhưng tổng giá trị vẫn là bán ròng 583 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại đã bán ròng 1,46 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 29 tỷ đồng.

Với thị trường Upcom, khối ngoại vẫn bán ròng 5 phiên liên tiếp với 1,37 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 139 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 24 - 28/11 trên toàn thị trường, khối ngoại mua ròng 10,9 triệu đơn vị nhưng tổng giá trị vẫn là bán ròng hơn 751 tỷ đồng.

Lý do tạm dừng hoán đổi nợ

Công ty CP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã chứng khoán: HQC) thông qua việc tạm dừng triển khai hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ. Lý do dừng tạm dừng là sau khi rà soát, HQC nhận thấy cần phải điều chỉnh và cập nhật thêm thông tin vào hồ sơ đăng ký phát hành. Công ty sẽ tiến hành điều chỉnh, bổ sung các thông tin cần thiết vào hồ sơ phát hành để tiếp tục triển khai phát hành tại thời điểm thích hợp.

Địa ốc Hoàng Quân dừng phương án phát hành 50 cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

Trước đó, Địa ốc Hoàng Quân thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ, tương ứng phát hành 50 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để đổi 500 tỷ đồng nợ vay.

Tại đại hội đồng cổ đông năm nay, Địa ốc Hoàng Quân đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với tổng giá trị lên tới 500 tỷ đồng, tương đương 50 triệu cổ phiếu. Trong đó, khoản nợ 212 tỷ đồng của Địa ốc Hoàng Quân với Công ty CP Đầu tư Hải Phát (mã chứng khoán: HPX) sẽ được chuyển đổi thành 21,2 triệu cổ phiếu, tương đương 3,38% vốn điều lệ HQC.

Hồi tháng 7, Đầu tư Hải Phát cũng thông qua chủ trương hoán đổi khoản nợ phải thu tại HQC thành cổ phiếu. Theo đó, HPX sẽ hoán đổi 212 tỷ đồng nợ vay thành 21,2 triệu cổ phiếu HQC và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Đầu tư Hải Phát quyết định thời điểm thực hiện.

Trước đó, HPX đã hợp tác với Hoàng Quân để thực hiện dự án 198 ha Hàm Tiến (tỉnh Bình Thuận cũ) với tổng mức đầu tư 9.831 tỷ đồng, thời gian hoàn thành từ 2018 - 2024 và bắt đầu ghi nhận doanh thu từ 2020 với 1.800 tỷ đồng.

Tuy nhiên mới đây, ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị HQC - cho biết, hiện cả Hoàng Quân và Hải Phát đã thống nhất tạm dừng triển khai dự án này.

Ngày 18/12, Công ty CP Bibica (mã chứng khoán: BBC) sẽ chốt danh sách cổ đông tham gia đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, dự kiến tổ chức ngày 8/1. Nội dung đại hội chưa được Bibica công bố.

Trước thềm đại hội cổ đông bất thường sắp tới, Bibica có biến động cơ cấu cổ đông lớn. Theo đó, Tập đoàn hàng tiêu dùng Sari Murni Abadi (SMA) của Indonesia mua lại Bibica để đẩy nhanh chiến lược mở rộng ra thị trường quốc tế.

Vietbank bầu lãnh đạo mới

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank - mã chứng khoán: VBB) gửi thông báo đến cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự vào ngày 5/12. Thời gian cổ đông thực hiện quyền diễn ra từ ngày 8 - 26/12.

Vietbank thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Cụ thể, Vietbank công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai việc cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2030. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 27/11.

Hội đồng quản trị Vietbank nhiệm kỳ 2026 - 2030 phải có tối thiểu 5 và không quá 11 thành viên. Ngân hàng dự kiến trình đại hội cổ đông thông qua số lượng 7 thành viên, trong đó có ít nhất hai thành viên độc lập. Đối với Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị dự kiến trình cổ đông thông qua số lượng 5 thành viên cho nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Ông Bùi Văn Sự - Kế toán trưởng Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã chứng khoán: DIG) - đăng ký bán ra 43.257 cổ phiếu DIG để giảm sở hữu về 0% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 3 - 31/12 để giải quyết tài chính cá nhân.

Ông Lê Hải Đoàn - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun - mã chứng khoán: VNS) - đăng ký mua thêm 5.494.700 cổ phiếu VNS để nâng sở hữu lên 13,6% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 1/12 - 30/12. Nếu giao dịch thành công, ông Đoàn và bên liên quan sẽ sở hữu gần 25% vốn điều lệ tại Vinasun.