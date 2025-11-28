Người dân hồ nghi việc mở đường phục vụ dự án bất động sản, cơ quan chức năng nói gì?

TPO - Với ý kiến cho rằng, việc lấy đất làm đường phục vụ lợi ích của doanh nghiệp thực hiện dự án bất động sản, cơ quan chức năng lý giải việc thực hiện quy hoạch đúng quy định của pháp luật.

Vừa qua, Báo Tiền Phong nhận được đơn phản ánh của các hộ dân ở Tổ dân phố số 19 phường Đức Giang, quận Long Biên cũ (nay là phường Việt Hưng, TP Hà Nội) về dự án Xây dựng tuyến đường 13m từ đường 30m đến phố Đức Giang.

Người dân cho biết, thông báo công khai khi chỉ giới đường đỏ (theo quy hoạch 30m đến phố Đức Giang) được thực hiện một cách vội vã, không đúng nguyên tắc. Các buổi họp lấy ý kiến cộng đồng (điển hình là ngày 17/02/2023) bị cho là chỉ mang tính hình thức, không cung cấp đầy đủ thông tin…

Vấn đề chính mà các hộ dân đặt câu hỏi là mục đích thực sự của tuyến đường. Tuyến đường lại được quy hoạch đi qua khu vực đã được giao cho các doanh nghiệp. Cụ thể, điểm đầu dự án là đất Xí nghiệp Kim khí số 8, điểm cuối là Tổng kho Kim khí số 2, đều là đất do Công ty Cổ phần Kim Khí Hà Nội đang sử dụng. Trong khi đó, diện tích đất Tổng kho Kim khí số 2 đã được UBND TP Hà Nội giao cho liên doanh Công ty Cổ phần Kim Khí Hà Nội và Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIID) lập dự án Tổ hợp nhà ở cao tầng thương mại.

Điểm cuối của dự án giao với đường Đức Giang

Người dân cho rằng, dự án đường này không phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng mà nhằm tạo lợi thế cho các doanh nghiệp thương mại, gây lãng phí ngân sách nhà nước, không đúng quy định Điều 62 Luật Đất đai quy định về các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Thông tin từ UBND phường Việt Hưng cho biết, từ năm 2023, UBND quận Long Biên cũ đã có văn bản trả lời đơn kiến nghị của các hộ dân ở liên gia số 9, 10, 11 tổ 19 phường Đức Giang, quận Long Biên. Qua đó khẳng định việc phê duyệt chủ trương, công bố thông tin minh bạch và đúng quy trình.

Theo đó, ngày 15/7/2022, HĐND quận Long Biên (cũ) đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng tuyến đường 13m theo quy hoạch từ đường quy hoạch 30m đến phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên tại Nghị quyết số 65/NQ-HĐND, với các nội dung chính bao gồm: Xây dựng đồng bộ theo quy hoạch tuyến đường 13m với chiều dài khoảng 562m, điểm đầu giao với đường quy hoạch 30m (cạnh Trạm Y tế phường Thượng Thanh); điểm cuối giao phố Đức Giang. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 - 2025.

Trục đường của dự án

Thực hiện nhiệm vụ trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên (cũ) đã ký hợp đồng với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội về lập chỉ giới đường đỏ (CGĐĐ), tỷ lệ 1/500 và cung cấp giới thiệu tuyến hướng hạ tầng kỹ thuật. Đến tháng 11/2022, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đã lập xong phương án CGĐĐ của tuyến đường trên cơ sở Quy hoạch phân khu đô thị N10 tỷ lệ 1/2000 đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định 6115/QĐ-UBND ngày 21/11/2014.

Về quá trình lấy ý kiến cộng đồng dân cư, UBND phường Việt Hưng cho biết, từ 25/11/2022, sau khi Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập xong phương án CGĐĐ, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Long Biên đã thực hiện các trình tự lấy ý kiến cộng đồng dân cư và niêm yết bản vẽ công khai.

Ngày 12/1/2023, Ban dự án Long Biên mời nhân dân đến họp công khai lấy ý kiến. Cuộc họp có sự tham dự, của 12 hộ dân thuộc tổ dân phố 20. Các đại diện của tổ dân phố 19 không tham dự.

Đối với quyền lợi của người dân nằm trong quy hoạch, đại diện UBND phường Việt Hưng khẳng định: Luật Đất đai 2024, Nghị định 151/NĐ-CP quy định: Việc giao dịch mua bán, thừa kế trên phần đất quy hoạch theo pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện, chưa có quyết định thu hồi đất, đồng thời chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp xã thì người sử dụng đất có quyền được giao dịch mua bán, thừa kế theo quy định của Luật này. Đồng thời, người dân có thể xin cấp phép xây dựng, cải tạo nhà ở có thời hạn theo quy định liên quan.