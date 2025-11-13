Xét xử vắng mặt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong vụ đấu thầu gian dối tại TPHCM

TPO - Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC) sai phạm trong đấu thầu tại TPHCM, gây thất thoát cho Nhà nước. Do bà Nhàn đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi khởi tố bị can và đang bị truy nã nên tòa án quyết định xét xử vắng mặt bị cáo này.

TAND TPHCM vừa có quyết định đưa vụ gian dối trong đấu thầu, tạo điều kiện để Công ty AIC trúng 230 gói thầu thuộc 3 lĩnh vực giáo dục, y tế và môi trường trên địa bàn TPHCM, gây thiệt hại cho Nhà nước 145 tỷ đồng ra xét xử sơ thẩm.

Tại phiên tòa này, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 15 đồng phạm cùng bị xét xử về tội “Vi phạm quy định đấu thầu”.

Từ ngày 9/12 đến ngày 12/12 tới đây, TAND TPHCM sẽ xét xử vắng mặt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

HĐXX sơ thẩm do thẩm phán Nguyễn Minh Châu làm chủ tọa, cùng các thẩm phán Nguyễn Văn Hậu và Trương Công Huấn (dự khuyết). Đại diện Viện KSND TPHCM tham gia phiên tòa là các Kiểm sát viên Trần Thị Liên, Phạm Văn Hiền.

HĐXX quyết định xét xử vắng mặt bà Nguyễn Thanh Nhàn và đã triệu tập 6 luật sư thuộc hai Đoàn luật sư TP Hà Nội và TPHCM bào chữa cho bị cáo Nhàn.

Bên cạnh đó, HĐXX triệu tập đại diện UBND TPHCM, Sở Tài chính TPHCM, Sở Y tế TPHCM, 63 bệnh viện, cá nhân và công ty tham gia phiên tòa với tư cách "Người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan". Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cùng nhiều trường học, phòng văn hóa – xã hội nhiều xã, phường được triệu tập tham gia phiên tòa với tư cách bị hại.

Theo cáo trạng, bà Nhàn và các đồng phạm đã dùng thủ đoạn gian dối để Công ty AIC trúng 230 gói thầu thuộc 3 lĩnh vực gồm giáo dục, y tế và môi trường trên địa bàn TPHCM, gây thiệt hại cho Nhà nước 145 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được xác định là chủ mưu, chỉ đạo thành lập các doanh nghiệp làm “quân xanh” để tham gia đấu thầu (Công ty Mopha, Công ty Công nghệ cao, Công ty Uy tín toàn cầu, Công ty Thiết bị y tế và môi trường) nhằm thực hiện các hành vì thông thầu, gian lận trong đấu thầu, giúp Công ty AIC trúng các gói thầu trên địa bàn cả nước.

Tại TPHCM, bà Nhàn ủy quyền và phân công thuộc cấp sử dụng hồ sơ dự thầu đã được chỉnh sửa, thông đồng với chủ đầu tư, nhóm công ty định giá và công ty tư vấn để thực hiện hành vi thông thầu, gian lận trong đấu thầu và không đảm bảo công bằng minh bạch, qua đó giúp Công ty AIC trúng 134 gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục, trong đó có 131 gói thầu gây thiệt hại 142 tỷ đồng; trúng 94 gói thầu thuộc lĩnh vực y tế, trong đó có 40 gói thầu gây thiệt hại với tổng số tiền 2,3 tỷ đồng.

Cáo trạng quy buộc bà Nhàn phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiệt hại là 145 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Tích (Tổng giám đốc Công ty Mopha, Trưởng phòng của Công ty AIC) được bà Nhàn chỉ đạo đứng tên làm tổng giám đốc với vai trò “quân xanh” tham gia dự thầu để giúp Công ty AIC trúng thầu trên cả nước.

Tại TPHCM, bà Tích đại diện Công ty Mopha tham gia dự thầu 2 gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ do Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT quận 5 làm chủ đầu tư. Hồ sơ dự thầu của Công ty Mopha đã được nhân viên Công ty AIC lập sẵn, trong đó có nhiều tiêu chí không đạt và chào giá cao nhằm để bị loại và giúp cho Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại cho nhà nước trên 5 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Tích còn đại diện Công ty Mopha ký 36 gói thầu thuộc lĩnh vực y tế, trong đó báo giá thiết bị của Công ty AIC thấp nhất, tạo điều kiện để Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại cho ngân sách 1,9 đồng.

Bà Tích phải chịu trách nhiệm thiệt hại của 38 gói thầu với tổng số tiền gần 7 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Đăng Tấn (Trưởng Văn phòng đại diện AIC tại TPHCM), được bà Nhàn ủy quyền đại diện Công ty AIC phụ trách thực hiện các gói thầu thuộc lĩnh vực y tế. Ông Tấn sử dụng hồ sơ năng lực của Công ty AIC đã được chỉnh sửa để đưa vào hồ sơ tham gia dự thầu, cùng đại diện các công ty quân xanh trong hệ sinh thái AIC thực hiện hành vi thông thầu và gian lận trong đấu thầu.

Ông Tấn đại diện Công ty AIC ký các hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu... của 84 gói thầu thuộc lĩnh vực y tế, trong đó có 37 gói thầu gây thiệt hại tổng số tiền là 2,1 tỷ đồng.

Bị cáo Trương Sĩ Hiệp (Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Phú Bình) đại diện cho Công ty Phú Bình ký hợp đồng tư vấn, ký hồ sơ mời thầu, ký báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu có sử dụng nhân viên Công ty AIC ký với tư cách thành viên Công ty Phú Bình tại 2 gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ do Sở GD&ĐT TPHCM và Phòng GD&ĐT quận 5 làm chủ đầu tư. Ông Hiệp giúp Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại tổng số tiền 5 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Thanh Thy (Tổng Giám đốc Công ty Thẩm định giá Tây Nam Bộ) đại diện Công ty Tây Nam Bộ ký hợp đồng thẩm định giá, ký Chứng thư thẩm định giá gói thầu mua sắm trang thiết bị do Phòng GD&ĐT Quận 5 làm chủ đầu tư, tạo điều kiện để Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại số tiền 4,2 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Phương Nga (Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM) với tư cách là người đại diện chủ đầu tư - Tổ trưởng tổ thẩm tra kết quả đấu thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ năm 2012. Bà Nga đã ký các tờ trình để nghị Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM phê duyệt hồ sơ mời thầu, kế hoạch đấu thầu; ký tờ trình phê duyệt kết quả đấu thầu…

Ngoài ra, với tư cách là người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư, bà Nga đã không tổ chức cho các tổ chuyên gia đấu thầu hoạt động; không tổ chức nghiệm thu và thanh toán đúng quy định; thanh toán gói thầu khi chưa tiến hành nghiệm thu... tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước 763 triệu đồng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12/12.