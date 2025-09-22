Vai trò nhóm đồng phạm của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong vụ gây thiệt hại 145 tỷ đồng tại TPHCM

TPO - Trong vụ sai phạm đấu thầu gây thất thoát cho Nhà nước 145 tỷ đồng tại TPHCM, Cơ quan điều tra xác định, ngoài bà Nhàn còn có 5 bị can khác đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi khởi tố bị can và đang bị truy nã.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC) và 15 đồng phạm cùng về tội “Vi phạm quy định đấu thầu”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Bà Nhàn và các đồng phạm bị cáo buộc là đã dùng thủ đoạn gian dối để Công ty AIC trúng 230 gói thầu thuộc 3 lĩnh vực gồm giáo dục, y tế và môi trường trên địa bàn TPHCM, gây thiệt hại cho Nhà nước 145 tỷ đồng.

Ngoài bà Nhàn, 5 bị can khác hiện đang bỏ trốn và bị truy nã. Sai phạm của các bị can trốn truy nã thể hiện:

Đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cáo trạng xác định bị can này là chủ mưu, chỉ đạo thành lập các doanh nghiệp (Cty Mopha, Cty Công nghệ cao, Cty Uy tín toàn cầu, Cty Thiết bị y tế và môi trường) làm “quân xanh” để tham gia đấu thầu nhằm thực hiện các hành vì thông thầu, gian lận trong đấu thầu để giúp Công ty AIC trúng các gói thầu.

Cụ thể: bà Nhàn đã ủy quyền và phân công các thuộc cấp sử dụng hồ sơ dự thầu đã được chỉnh sửa, thông đồng với chủ đầu tư, nhóm công ty định giá và công ty tư vấn để thực hiện hành vi thông thầu, gian lận trong đấu thầu và không đảm bảo công bằng minh bạch giúp Công ty AIC trúng 134 gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục, trong đó có 131 gói thầu gây thiệt hại cho nhà nước 142 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty AIC còn trúng 94 gói thầu thuộc lĩnh vực y tế, trong đó có 40 gói thầu gây thiệt hại cho Nhà nước 2,3 tỷ đồng.

Cáo trạng cáo buộc bà Nhàn phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ thiệt hại là 145 tỷ đồng.

Thanh toán khi chưa nghiệm thu

Đối với bà Nguyễn Thị Tích (Tổng giám đốc Cty Mopha, Trưởng Phòng của Công ty AIC), Viện Kiểm sát xác định bà Tích được bà Nhàn chỉ đạo đứng tên làm tổng giám đốc với vai trò “quân xanh” tham gia dự thầu để giúp Công ty AIC trúng thầu trên cả nước.

Tại TPHCM, bà Tích đại diện Cty Mopha tham gia dự thầu 2 gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ do Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT quận 5 làm chủ đầu tư. Hồ sơ dự thầu của Cty Mopha đã được nhân viên Công ty AIC lập sẵn, trong đó có nhiều tiêu chí không đạt và chào giá cao nhằm mục đích để bị loại thầu và giúp Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 5 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Tích còn đại diện Cty Mopha ký 36 gói thầu thuộc lĩnh vực y tế, trong đó báo giá thiết bị của Công ty AIC thấp nhất, tạo điều kiện để Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 1,9 tỷ đồng. Bà Tích phải chịu trách nhiệm thiệt hại của 38 gói thầu với tổng số tiền gần 7 tỷ đồng.

Bị can Trần Đăng Tấn (Trưởng Văn phòng đại diện AIC tại TPHCM), được bà Nhàn ủy quyền đại diện Công ty AIC phụ trách thực hiện các gói thầu thuộc lĩnh vực y tế.

Ông Tấn sử dụng hồ sơ năng lực của Công ty AIC đã được chỉnh sửa để đưa vào hồ sơ tham gia dự thầu, cùng đại diện các công ty "quân xanh" trong hệ sinh thái AIC thực hiện hành vi thông thầu và gian lận trong đấu thầu. Ông Tấn đại diện Công ty AIC ký các hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu... của 84 gói thầu thuộc lĩnh vực y tế, trong đó có 37 gói thầu gây thiệt hại cho Nhà nước 2,1 tỷ đồng.

Ông Trương Sĩ Hiệp (Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Phú Bình) là người đại diện Công ty Phú Bình ký hợp đồng tư vấn, hồ sơ mời thầu, báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu có sử dụng nhân viên Công ty AIC ký với tư cách thành viên Công ty Phú Bình tại 2 gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ do Sở GD&ĐT TPHCM và Phòng GD&ĐT quận 5 làm chủ đầu tư. Ông Hiệp giúp cho Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước 5 tỷ đồng.

Bị can Lê Thanh Thy (Tổng Giám đốc Công ty Thẩm định giá Tây Nam Bộ) là người đại diện Công ty Tây Nam Bộ ký hợp đồng thẩm định giá, Chứng thư thẩm định giá gói thầu mua sắm trang thiết bị do Phòng GD&ĐT Quận 5 làm chủ đầu tư, tạo điều kiện để Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại số tiền 4,2 tỷ đồng.

Bị can Lê Phương Nga (cựu Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM) với tư cách là người đại diện Chủ đầu tư - Tổ trưởng tổ thẩm tra kết quả đấu thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ năm 2012.

Bà Nga đã ký các tờ trình để nghị Giám đốc Sở GD&ĐT phê duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt kế hoạch đấu thầu; ký tờ trình phê duyệt kết quả đấu thầu... Ngoài ra, với tư cách là người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư, bà Nga đã không tổ chức cho các tổ chuyên gia đấu thầu hoạt động, không tổ chức việc nghiệm thu và thanh toán đúng quy định. Bị can này thanh toán gói thầu khi chưa tiến hành nghiệm thu... tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước 763 triệu đồng.

Theo Viện Kiểm sát, vụ án này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận và xã hội quan tâm. Đối với các bị can đang trốn truy nã vừa nêu, cơ quan chức năng đã áp dụng đầy đủ các biện pháp để đảm bảo thực hiện quyền bào chữa theo quy định. Trường hợp không ra đầu thú coi như các bị can từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử vắng mặt theo Điều 290 Bộ luật Tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch 05/2025/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC ngày 1/7/2025 để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.