Pháp luật

Google News

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị truy tố trong vụ án thứ 6, liên quan 230 gói thầu

Tân Châu
TPO - Đang mang án 30 năm tù trong 5 vụ án trước đây, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC) tiếp tục bị truy tố vì đã dùng các thủ đoạn gian dối để trúng 230 gói thầu trên địa bàn TPHCM, gây thiệt hại cho Nhà nước 145 tỷ đồng.

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC); Hoàng Thị Thúy Nga (Trưởng ban quản lý dự án 1 Công ty AIC); Lê Hoài Nam (cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM); Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM) và 12 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định đấu thầu”.

nhan-aic-3888.jpg
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Theo cáo trạng, giai đoạn 2012-2017, biết TPHCM có những gói thầu liên quan lĩnh vực y tế, giáo dục và môi trường, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ủy quyền cho bà Hoàng Thị Thúy Nga và ông Trần Đăng Tấn (Trưởng văn phòng đại diện AIC tại TPHCM) sử dụng pháp nhân các công ty trong hệ sinh thái AIC làm ‘quân xanh' và thông đồng với nhóm thẩm định giá, tư vấn, đại diện chủ đầu tư.

Các hồ sơ dự thầu của ‘quân xanh’ do bộ phận AIC ở Hà Nội chuẩn bị, cố ý để thiếu tiêu chí hoặc bỏ giá cao nhằm bị loại. Nội bộ AIC cũng chỉnh sửa, nâng khống chỉ tiêu tài chính để hợp thức trúng thầu.

Với thủ đoạn ‘quân xanh’ và ‘làm đẹp hồ sơ’ đấu thầu, AIC đã trúng 230 gói thầu tại TPHCM ở 3 lĩnh vực: Giáo dục (134 gói), y tế (94 gói) và môi trường (2 gói). Trong đó, 171 gói (131 gói giáo dục, 40 gói y tế) gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 145 tỷ đồng.

Về các bị can nguyên là lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM, cáo trạng cho biết ông Lê Hồng Sơn, Lê Hoài Nam, Lê Phương Nga (Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT) và cấp dưới đã không thực hiện đúng Luật Đấu thầu, tạo điều kiện cho AIC trúng 134 gói thầu, gây thiệt hại hơn 142,6 tỷ đồng.

Riêng cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Hồng Sơn, cáo trạng xác định ông Sơn đã can thiệp, giúp AIC trúng 134 gói thầu, trong đó có 131 gói gây thiệt hại 142,6 tỷ đồng.

Ngoài vụ án này, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn giữ vai trò chủ mưu trong 5 vụ án bị xử lý hình sự, gồm: Bà Nhàn cùng 12 đồng phạm trong vụ án ‘thông thầu’ xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng các đơn vị liên quan; Vụ án xảy ra tại Trung tâm Công nghệ sinh học, thuộc Sở NN&PTNT TPHCM; Vụ gây thiệt hại 152 tỷ đồng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai; Vụ gây thiệt hại 50 tỷ đồng tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh và vụ gây thiệt hại 25,8 tỷ đồng tại Bắc Ninh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn từng bị TAND cấp cao tại TP Hà Nội xử phạt 16 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 14 năm tù về tội "Đưa hối lộ", tổng hợp hình phạt là 30 năm tù trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn bị xử phạt từ 10 năm tù đến 24 năm tù trong 4 vụ án khác. Tổng hợp án phạt các vụ án, bà Nhàn phải chịu mức án 30 năm tù.

Do bà Nhàn đã bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định truy nã toàn quốc và quốc tế đối với bị can này.

Tân Châu
#Nguyễn Thị Thanh Nhà #Cty AIC #Truy tố #Sở GD&ĐT TPHCM #Lê Hồng Sơn

