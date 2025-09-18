Khởi tố 34 đối tượng lập khống hồ sơ, gian lận trong đấu thầu xây dựng

TPO - Các đối tượng bị khởi tố do lập khống hồ sơ năng lực và tài liệu thí nghiệm trong các gói thầu xây dựng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 34 đối tượng hoạt động trong lĩnh vực xây dựng về tội 'Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Vi phạm về quy định đấu thầu'.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Trong đó, đối tượng N.V.T (SN 1971, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Việt An), N.V.D (SN 1981, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng 36) cùng 5 đối tượng khác bị khởi tố về tội 'Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức'; 27 đối tượng thuộc các Công ty xây dựng trên địa bàn Nghệ An bị khởi tố về tội 'Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Vi phạm quy định đấu thầu'.

Kết quả điều tra cho thấy, trong thời gian qua, nhiều công ty xây dựng trên địa bàn không đủ năng lực nhưng vẫn tham gia đấu thầu bằng cách lập khống hồ sơ năng lực, hồ sơ thí nghiệm vật liệu.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Cơ quan Công an xác định, Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng 36 và Công ty cổ phần xây dựng Việt An là hai công ty đã lập khống hồ sơ thí nghiệm cho các nhà thầu xây dựng.

Cụ thể, trong quá trình thi công xây dựng các công trình, do muốn giảm chi phí thí nghiệm vật liệu và thời gian nên một số nhà thầu đã không thực hiện các hoạt động thí nghiệm vật liệu theo đúng quy định. Đến giai đoạn hoàn thiện thi công, nhà thầu mới liên hệ với hai công ty trên để lập khống các kết quả.

Sau khi nhận được tài liệu thí nghiệm khống, phía nhà thầu sẽ hoàn thiện hồ sơ và nộp cho chủ đầu tư để nghiệm thu và thanh toán công trình.

Công an lấy lời khai của các đối tượng

Theo cơ quan chức năng, việc sử dụng vật liệu không đạt chuẩn đã trực tiếp đe dọa đến chất lượng, an toàn công trình và gây thiệt hại cho Nhà nước.

Hiện, vụ án vẫn đang tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm làm rõ mức độ thiệt hại và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.