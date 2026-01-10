Vụ 'xẻ thịt' chuyển nhượng trái phép 166,8 ha: Xử lý cán bộ liên quan, thu hồi toàn bộ dự án

TPO - Các cơ quan chuyên môn tỉnh Lâm Đồng đang làm rõ trách nhiệm cán bộ liên quan đồng thời lập hồ sơ, thủ tục thu hồi toàn bộ dự án trồng, chăm sóc cao su của Công ty TNHH Huỳnh Phương Anh Đắk Nông.

Liên quan đến vụ “Doanh nghiệp 'xẻ thịt' dự án, chuyển nhượng trái phép 166,8 ha đất cao su”, ông Trần Văn Sĩ – Chủ tịch UBND xã Tuy Đức (Lâm Đồng) cho biết, đã chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với nguyên Chủ tịch UBND xã Đắk Búk So (cũ).

Do một số trường hợp chuyển công tác nên địa phương đang phối hợp để đẩy nhanh tiến độ xử lý. Đối với nội dung xử phạt chủ doanh nghiệp cho thuê đất không đúng quy định, UBND xã Tuy Đức cũng đang tập hợp hồ sơ xử lý theo quy định.

Về nội dung tham mưu UBND tỉnh Lâm Đồng thu hồi toàn bộ dự án, phía Sở Nông nghiệp và Môi trường đã giao Chi cục Quản lý đất đai thực hiện.

Đất giao cho công ty thực hiện dự án trồng, chăm sóc cao su nhưng đã bị "xẻ thịt" chuyển nhượng.

Trước đó, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Nông (cũ), nay là Lâm Đồng ban hành Kết luận thanh tra số 76 ngày 27/6/2025, chỉ rõ việc Công ty TNHH Huỳnh Phương Anh Đắk Nông thuê hơn 233 ha đất Nhà nước để trồng cao su và cây ăn trái nhưng không triển khai đúng quy hoạch, sử dụng sai mục đích, buông lỏng quản lý để người dân tự ý canh tác, lấn chiếm và xây dựng nhà trái phép.

Đặc biệt, công ty bị xác định chia nhỏ dự án, chuyển nhượng trái pháp luật 166,8 ha đất thuê cho nhiều người dân; giám đốc công ty còn cho thuê lại 18 ha đất trái quy định. Doanh nghiệp cũng không hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nợ hơn 2,44 tỷ đồng tiền thuê đất và tiền chậm nộp, dù đã bị cưỡng chế nhưng không chấp hành.

Thanh tra xác định trách nhiệm thuộc về lãnh đạo công ty qua các thời kỳ và nguyên Chủ tịch UBND xã Đắk Búk So (cũ) nay là xã Tuy Đức, nguyên Chủ tịch UBND xã Thuận Hà (cũ) nay là xã Thuận Hạnh, trong giai đoạn 2017–6/2025 do thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra vi phạm kéo dài.

Sau khi có kết luận, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo lập hồ sơ thu hồi toàn bộ đất đã cho công ty thuê, xử lý vi phạm đất đai, làm rõ trách nhiệm cá nhân, khắc phục tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép và truy thu đầy đủ tiền thuê đất, tránh thất thoát ngân sách.

Liên quan đến Công ty TNHH Huỳnh Phương Anh Đắk Nông và dự án trồng chăm sóc cây cao su, TAND Khu vực 6 – Lâm Đồng (trước đây là TAND TP Gia Nghĩa, Đắk Nông) đang thụ lý vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng góp vốn” giữa công ty này và bà Trịnh Thị Miên (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai).

Quá trình thụ lý vụ án, toà nhận được đơn đề nghị của nguyên đơn Trịnh Thị Miên về việc chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra nhằm xác minh, làm rõ dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Lê Thị Phương - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Huỳnh Phương Anh Đắk Nông.

Do đó, TAND Khu vực 6 – Lâm Đồng chuyển toàn bộ hồ sơ, đơn tố cáo cùng tài liệu, chứng cứ liên quan sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng để giải quyết theo thẩm quyền và thông báo kết quả cho toà án biết.

Trong đơn tố cáo, bà Trịnh Thị Miên cho rằng Công ty TNHH Huỳnh Phương Anh Đắk Nông thực chất là “công ty ma”, không có trụ sở hoạt động thực tế nhưng vẫn được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án trồng, chăm sóc cao su.

Sau khi được thuê đất, giám đốc công ty bị tố kêu gọi nhiều cá nhân góp vốn trái phép, ký hợp đồng hoặc viết giấy biên nhận, huy động số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, thay vì triển khai dự án theo đúng mục tiêu được phê duyệt, doanh nghiệp này bị cho là chia nhỏ diện tích đất thuê để bán, sang nhượng cho người khác, không giao đất cho các nhà đầu tư góp vốn ban đầu và không hoàn trả tiền.

Các kết luận thanh tra năm 2021 và năm 2025 của cơ quan có thẩm quyền tỉnh Đắk Nông (cũ), nay là tỉnh Lâm Đồng đã chỉ ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng của công ty này như: Sử dụng đất không đúng mục đích, tự ý chuyển đổi cây trồng, không xây dựng hạ tầng theo dự án được phê duyệt, huy động vốn trái quy định, để xảy ra lấn chiếm đất, xây dựng nhà kiên cố trái phép trong khu vực dự án…

Cơ quan Công an tỉnh Đắk Nông (cũ) cũng xác minh, từ năm 2017–2019, công ty này đã thỏa thuận góp vốn, chuyển nhượng trái phép quyền sử dụng đất thuê, giao đất cho 28 hộ dân canh tác với diện tích gần 79 ha, làm biến dạng toàn bộ dự án cao su ban đầu. Tuy vậy, các sai phạm của công ty đến nay chưa xử lý dứt điểm.

Đặc biệt, theo bà Miên, việc coi thường pháp luật của bà Lê Thị Phương thể hiện rõ qua đối chiếu hồ sơ pháp lý. Cụ thể, Kết luận thanh tra số 76 ngày 27/6/2025 xác định, tại lần đăng ký thay đổi thứ 7 (9/11/2023), người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Huỳnh Phương Anh Đắk Nông là ông Trần Ngọc Khôi (con trai bà Phương). Tuy nhiên, trong tờ khai đề ngày 6/6/2025 gửi toà án, bà Phương lại trực tiếp ký tên, đóng dấu với tư cách người đại diện theo pháp luật của công ty.