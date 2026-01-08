Công an tỉnh Lâm Đồng hoàn thành 'Chiến dịch Quang Trung', vượt tiến độ đề ra

TPO - Sau hơn một tháng triển khai 'Chiến dịch Quang Trung' do Thủ tướng Chính phủ phát động, Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành và bàn giao 27/27 căn nhà cho người dân, vượt tiến độ đề ra.

Ngày 8/1, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 4 căn nhà cuối cùng trong Chiến dịch Quang Trung do Thủ tướng Chính phủ phát động cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã D’Ran.

Đại tá Nguyễn Văn Dũng cùng lãnh đạo địa phương trao chìa khoá tượng trưng và quà của Bộ Công an cho các hộ gia đình.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Văn Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Đây là hoạt động thiết thực trong khuôn khổ Chiến dịch Quang Trung do Thủ tướng Chính phủ phát động, thể hiện tinh thần vào cuộc khẩn trương, quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Trước đó, vào cuối năm 2025, xã D’Ran là một trong những địa phương của tỉnh Lâm Đồng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các đợt mưa lớn bất thường, gây thiệt hại lớn về tài sản. Cùng với đó, nhiều hộ dân rơi vào cảnh mất nhà cửa khiến cuộc sống đảo lộn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phân công cụ thể cho các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, tổ chức xây dựng nhà ở cho các hộ đủ điều kiện.

Công an tỉnh Lâm Đồng trao các vật dụng thiết yếu hỗ trợ người dân.

Đến nay, toàn bộ 27/27 căn nhà do UBND tỉnh giao Công an tỉnh Lâm Đồng chủ trì hỗ trợ xây dựng đã hoàn thành, vượt tiến độ đề ra. Trong số này, 22 căn đã được bàn giao cho các hộ dân, 5 căn còn lại dự kiến hoàn tất bàn giao trong ngày 9/1.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Đồng thời ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã D’Ran đã làm việc liên tục, khẩn trương, bảo đảm chất lượng công trình. Hoạt động này góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân trong công tác an sinh xã hội, vì Nhân dân phục vụ.