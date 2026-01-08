Hà Tĩnh: Ô nhiễm bãi rác chồng chất, dân càng lo ngại khi xây nhà máy rác nơi đầu nguồn

TPO - Người dân xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) đang phải chịu nhiều khó khăn do ô nhiễm từ bãi rác tồn đọng với hàng nghìn tấn rác chưa được xử lý. Vì vậy, việc xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn với tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng ngay tại khu vực đầu nguồn đang vấp phải sự lo ngại từ người dân.

Sống khổ vì ô nhiễm

Những năm gần đây, Dự án Khu xử lý rác thải huyện Lộc Hà (cũ), nay là xã Hồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh), rơi vào tình trạng quá tải, khiến hàng nghìn tấn rác tồn đọng, chất đống cao như núi, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân xung quanh.

Theo tìm hiểu, Dự án Khu xử lý rác thải huyện Lộc Hà (cũ) được đầu tư với tổng kinh phí hơn 50 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, gồm nhiều hạng mục công trình. Dự án khởi công năm 2014, hoàn thành và đưa vào vận hành từ năm 2015 trên diện tích khoảng 5 ha. Đây là nơi tiếp nhận và xử lý rác sinh hoạt cho 12 xã, thị trấn của huyện Lộc Hà (cũ), bằng hình thức chôn lấp và đốt.

Tuy nhiên, dù đã hết thời hạn vận hành, khu xử lý này vẫn hằng ngày tiếp nhận hàng tấn rác tập kết. Do quá tải, rác thải không còn được chôn lấp hay xử lý theo quy trình mà bị tập kết lộ thiên, chất thành từng đống, gây ô nhiễm nghiêm trọng và khiến người dân địa phương bức xúc.

Khu xử lý rác thải xã Hồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh), rơi vào tình trạng quá tải, khiến hàng nghìn tấn rác tồn đọng.

“Chúng tôi phải mắc màn ăn cơm vì bị ruồi tấn công. Nhà tôi chỉ cách khu xử lý rác khoảng 200m. Vào những ngày gió thổi mạnh, mùi hôi thối sộc vào mũi. Không những vậy, nước thải từ khu xử lý rác tràn ra môi trường, chảy xuống các khe suối khiến nước chuyển sang màu đen và bốc mùi. Chúng tôi lo ngại ảnh hưởng sức khỏe về lâu dài,” một người dân thôn Thượng Phú chia sẻ.

Theo ghi nhận, bên trong bãi rác, rác thải bị dồn chất cao như núi, công nhân phải sử dụng máy xúc liên tục san gạt để tạo lối cho xe chở rác mới ra vào. Giữa mùi hôi thối nồng nặc, một số người vẫn lượm lặt ve chai, phế liệu trên các đống rác lộ thiên.

Nhiều hạng mục trong khu xử lý đã ngừng hoạt động, như các ô chôn lấp, hồ chứa nước rỉ rác, hồ sinh học. Nhà làm việc, khu lưu trú của cán bộ, công nhân bỏ hoang, máy móc, phương tiện hư hỏng, rỉ sét, xuống cấp theo thời gian.

Dù đã hết thời hạn vận hành, song hàng ngày vẫn có lượng lớn rác thải đổ vào khu này.

Ô nhiễm từ bãi rác không chỉ bao trùm khu vực lân cận mà còn ảnh hưởng đến cả những hộ dân ở xa. Người dân còn lo ngại nước rỉ rác tràn ra môi trường, chảy xuống các khe suối, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ngầm và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe cộng đồng.

Lãnh đạo địa phương xác nhận, từ tháng 6/2025, khu xử lý rác thải này đã hết thời hạn hoạt động. Tuy nhiên, do chưa có bãi rác thay thế trong khi lượng rác sinh hoạt phát sinh mỗi ngày vẫn lớn, đơn vị thu gom buộc phải tiếp tục đưa rác về đây tập kết, khiến khu xử lý rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Lo lắng về vị trí xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn

Trong khi ô nhiễm từ khu xử lý rác thải cũ tại xã Hồng Lộc vẫn chưa được giải quyết, tiếp tục tác động trực tiếp đến đời sống người dân, thì mới đây, người dân lại bất ngờ trước thông tin chuẩn bị triển khai dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại chính vị trí này. Dự án dự kiến sử dụng toàn bộ diện tích khu xử lý rác thải tập trung hiện hữu và mở rộng thêm xung quanh khu vực, với tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng.

Ngay sau khi thông tin được công bố, nhiều hộ dân bày tỏ bức xúc và gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng. Người dân cho rằng, họ không được lấy ý kiến trong quá trình chuẩn bị dự án, đồng thời lo ngại nhà máy xây dựng sát khu dân cư, lại nằm ở khu vực đầu nguồn nước sinh hoạt, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe cộng đồng.

Hàng nghìn tấn rác không thể xử lý, chất đống thành núi.

Anh Mai Quốc Công (trú thôn Đông Thịnh, xã Hồng Lộc) cho biết, phần lớn người dân địa phương không hề được biết về dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn đặt tại vị trí này. Cho đến ngày 17/12/2025, khi UBND xã công khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp, người dân mới biết và làm đơn cầu cứu, phản đối địa điểm xây dựng nhà máy rác.

“Người dân chúng tôi không phản đối việc xây dựng nhà máy xử lý rác, vì đây là dự án cần thiết. Tuy nhiên, chúng tôi phản đối vị trí đặt nhà máy. Dự án được quy hoạch ở thượng nguồn, gần khu dân cư và gần hồ Cù Lây là nguồn nước sinh hoạt, cạnh đó là hồ Đồng Hố cấp nước tưới tiêu cho hàng nghìn hộ dân vùng hạ du. Khi nhà máy đặt quá gần nguồn nước sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến nông nghiệp, sinh hoạt và sức khỏe cộng đồng, khiến người dân rất lo lắng”, anh Công cho biết.

Người dân địa phương không đồng tình với việc xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn tại xã Hồng Lộc vì nằm vị trí đầu nguồn.

Còn bà Phạm Thị Phương (trú thôn Quang Nam) cho biết, vị trí xây dựng nhà máy rác mới chỉ cách nhà dân khoảng 300m và cách hồ chứa nước khoảng 200m. Bà lo ngại việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước, môi trường và không khí xung quanh. “Khu xử lý rác cũ vẫn còn tồn đọng nhiều rác, chưa có biện pháp xử lý. Giờ xây nhà máy tại vị trí này, chúng tôi càng lo lắng về ô nhiễm và tác động đến đời sống người dân", bà Phương nói.

Dự kiến Nhà máy xử lý chất thải rắn tại xã Hồng Lộc xây dựng tại khu vực xử lý rác cũ, gần đập Cu Lây.



Liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Trọng Đỉnh, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Hồng Lộc, cho biết tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức cuộc làm việc lấy ý kiến người dân vào hôm nay ( ngày 8/1), nhằm giải quyết một số vấn đề liên quan đến rác thải trên địa bàn.

Còn việc khu xử lý rác cũ đã quá tải, hết hạn vận hành, chính quyền địa phương đã báo cáo xin ý kiến cấp trên để có hướng xử lý. Đối với dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại xã Hồng Lộc, ông Đỉnh cho biết khi hoàn thành sẽ xử lý rác tồn đọng trong khu xử lý rác thải hiện nay, đồng thời khai thác rác đã chôn để xử lý đốt, giúp khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.