Bạn đọc

Google News

Đèo An Khê xuất hiện nhiều điểm hư hỏng, như 'bẫy' người tham gia giao thông

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước tình trạng mặt đường, rãnh thoát nước, hộ lan, cọc tiêu hư hỏng cục bộ ở khu vực đèo An Khê (Gia Lai), Ban Quản lý dự án 2 yêu cầu Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam khẩn trương hoàn thiện, xử lý.

Ngày 8/1, Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) cho biết, đã có văn bản gửi Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam (nhà thầu thi công) về việc khẩn trương hoàn thiện, xử lý khiếm khuyết hiện trường gói thầu XL01 (khu vực đèo An Khê-PV) của Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên.

tien-phong.jpg
Các mạch nước ở đoạn đèo dốc gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Theo đó, Ban Quản lý dự án 2 từng có văn bản gửi nhà thầu thi công, yêu cầu khẩn trương xử lý khiếm khuyết hiện trường để phục vụ công tác nghiệm thu bàn giao gói thầu XL01. Tuy nhiên, đến nay, nhà thầu thi công vẫn chưa sửa chữa hư hỏng mặt đường và khiếm khuyết liên quan (mặt đường, rãnh thoát nước, hộ lan, cọc tiêu hư hỏng cục bộ…), dọn dẹp thanh thải mặt bằng. Bằng văn bản này, Quản lý dự án 2 tiếp tục yêu cầu nhà thầu thi công nghiêm túc thực hiện xử lý khiếm khuyết tại hiện trường.

Cụ thể, đối với các vị trí hư hỏng mặt đường, nhà thầu thi công phải đảm bảo an toàn giao thông hoặc có kế hoạch sửa chữa triệt để gửi về Ban Quản lý dự án 2, hoàn thành trong tháng 1/2026. Sau thời gian nêu trên nếu Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Bắc Trung Nam không lập kế hoạch và tiến hành sửa chữa khắc phục, Ban Quản lý dự án 2 sẽ thông báo tới ngân hàng cam kết bảo lãnh cho nhà thầu thi công chuẩn bị các thủ tục liên quan đến việc thu hồi theo nội dung bảo lãnh ngân hàng đã cam kết.

﻿5.jpg﻿
2.jpg
1-2775.jpg
Các điểm sạt lở, hư hỏng trên đèo An Khê.

Trong khi đó, qua ghi nhận của phóng viên ngày 8/1, tại nhiều vị trí trên đỉnh và sườn đèo An Khê, mặt đường bê tông nhựa bị bong tróc, đất đá từ taluy dương tràn xuống lòng đường, hình thành các rãnh dài cùng nhiều ổ voi, ổ gà dày đặc. Tình trạng này khiến việc lưu thông trở nên khó khăn, đặc biệt nguy hiểm tại các đoạn khuất tầm nhìn, nơi địa hình đèo dốc có độ dốc lớn.

Dự án nâng cấp Quốc lộ 19 có chiều dài 143km, đi qua địa bàn hai tỉnh Gia Lai và Bình Định cũ, do Ban Quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư. Đèo An Khê nằm trên tuyến Quốc lộ 19 này, đoạn giáp ranh giữa Gia Lai và tỉnh Bình Định cũ. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 155,8 triệu USD (hơn 3.600 tỷ đồng), thi công từ cuối tháng 8/2021, hoàn thành vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, không chỉ khu vực đèo An Khê, nhiều đoạn vừa đưa vào sử dụng đã xuất hiện tình trạng xuống cấp, với nhiều ổ gà, ổ voi như tại các xã Đak Đoa, Mang Yang.

Tiền Lê
#giao thông #đèo An Khê #sửa chữa #an toàn giao thông #Tây Nguyên #Bộ Xây dựng #Công ty CPXDHT Bắc Trung Nam #Ban Quản lý dự án 2 #đưởng hỏng

