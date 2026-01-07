Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vụ bị đánh ‘thân tàn ma dại’, thương tích 0%: Gia đình nạn nhân có đơn đề nghị khởi tố vụ án

Tuấn Nguyễn
Huỳnh Thuỷ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Liên quan vụ bị đánh “thân tàn ma dại”, thương tích 0%, mẹ nạn nhân Võ Mộng Đạt là bà Trần Thị Rung vừa có đơn đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với những người đã trực tiếp đánh con trai bà. Bà Rung cho biết mình có niềm tin vào công lý, vào các cơ quan tố tụng, nhất là khi Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phục hồi giải quyết nguồn tin tội phạm đối với vụ việc này.

Chiều 7/1, bà Trần Thị Rung (SN 1967, trú khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk), mẹ ruột của anh Võ Mộng Đạt (SN 1986, nạn nhân trong vụ bị đánh “thân tàn ma dại, thương tích 0%” mà Báo Tiền Phong phản ánh), cho biết sau khi Cơ quan Điều tra phục hồi giải quyết nguồn tin tội phạm đối với vụ việc con trai bị đánh, bà Rung tiếp tục có đơn đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 người trực tiếp đánh anh Võ Mộng Đạt là: Phan Thanh Tùng (SN 1987), Trần Văn Hội (SN 1997) và Hồ Văn Viên (SN 1994), cùng trú tại khu phố Mỹ Hòa.

Trong đơn, bà Rung nêu căn cứ, ngày 18/12/2025 Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hoà đã có kết luận số 470 nêu rõ Võ Mộng Đạt bị rối loạn vận động phân ly, tỉ lệ tổn thương 23%. Nguyên nhân do anh Đạt bị đánh.

tp-2.jpg
Anh Võ Mộng Đạt trở thành người thực vật sau khi sau khi bị đánh.

“Con tôi bị đánh có video ghi lại, có nhân chứng… Bây giờ kết luận giám định chỉ rõ nguyên nhân con tôi bị rối loạn vận động phân ly tỉ lệ tổn thương 23%. Sự việc xảy ra đã hơn 2 năm, con tôi "thân tàn ma dại", còn các đối tượng thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật”, bà Rung nói.

Trong đơn, bà Rung cho biết, trong thời gian qua, một trong 3 người này đã nhiều lần có hành vi uy hiếp tinh thần, sức khoẻ, tính mạng gia đình bà.

Trong đơn, bà Trần Thị Rung còn đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp bảo vệ đối với gia đình bà trong thời gian xử lý vụ việc, nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng cho gia đình bà theo quy định pháp luật.

Như Báo Tiền Phong đưa tin, theo hồ sơ, khoảng 18h30 ngày 26/10/2023, Phan Thanh Tùng, Trần Văn Hội, Hồ Văn Viên uống bia tại quán cà phê Thuận Phát (khu phố Mỹ Hòa, phường Hoà Hiệp). Lúc này, Hội thấy anh Võ Mộng Đạt đến tiệm văn phòng phẩm cạnh quán cà phê nên kéo vào uống bia nhưng Đạt không đồng ý.

Thấy vậy, Hội chạy tới lôi kéo Đạt vào quán, dùng hai tay nhấc bổng Đạt lên rồi ném xuống nền xi măng trước quán. Anh Đạt loạng choạng đứng dậy thì bị Tùng cầm dép đánh vào mặt. Tiếp đó, cả 3 đối tượng dùng tay, chân đánh anh Đạt cho đến khi nhiều người tới can ngăn đưa nạn nhân đi cấp cứu. Kể từ đó anh rơi vào trạng gần như người thực vật, không nói được, yếu liệt tứ chi.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã trưng cầu giám định ở 4 nơi gồm: Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên (cũ), Phân viện Pháp y Quốc gia TP.HCM, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên, Viện Pháp y Quốc gia. Song các cơ quan chuyên môn kết luận tỷ lệ thương tích 0%, và chưa đủ cơ sở xác định nguyên nhân liệt tứ chi, suy giảm nhận thức là do bị đánh hay do bệnh lý.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã trưng cầu giám định bổ sung tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Sau khi có kết quả giám định bổ sung, ngày 29/12/2025, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ của anh Đạt.

Tuấn Nguyễn
Huỳnh Thuỷ
#Đắk Lắk #thân tàn ma dại #đề nghị khởi tố #điều tra #phục hồi giải quyết nguồn tin tội phạm

