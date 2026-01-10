Quảng Ninh: Yêu cầu chùa Cẩm La chấm dứt việc sử dụng trẻ em để kêu gọi từ thiện

TPO - Theo Sở Y tế Quảng Ninh, chùa Cẩm La không phải là cơ sở trợ giúp xã hội và cần đưa số trẻ em mồ côi tại đây về Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh. Ngoài ra, cơ quan chức năng khuyến cáo nhà chùa thu hồi, không đăng tải các video, hình ảnh trẻ em nhằm mục đích kêu gọi từ thiện.

Tối 9/1, Cổng thông tin tỉnh Quảng Ninh phát đi thông tin chính thức về vụ việc phản ánh công tác nuôi trẻ mồ côi tại chùa Cẩm La, phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, sau khi nhận được phản ánh, Sở Y tế đã lập 2 đoàn công tác phối hợp cùng UBND phường Phong Cốc tiến hành xác minh, làm việc với nhà sư đại diện chùa Cẩm La.

Bước đầu, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh xác định chùa Cẩm La là cơ sở tôn giáo, di tích, không phải là cơ sở trợ giúp xã hội và chưa được cấp phép hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định.

Trên kênh TikTok của trụ trì chùa Cẩm La thường xuyên đăng tải các hoạt động của trẻ nhỏ.

Ngoài ra, nhà chùa tự tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tại chùa là chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Để đảm bảo quyền của trẻ em theo quy định của pháp luật, Sở Y tế đã đề nghị Trụ trì nhà chùa thực hiện việc bàn giao số trẻ chưa được nhận làm con nuôi về gia đình trong thời gian sớm nhất. Đối với các trẻ em chưa bàn giao được về cho gia đình, thân nhân, UBND phường Phong Cốc làm thủ tục đưa vào Trung tâm Trợ giúp xã hội Quảng Ninh

Ngoài ra, nhà chùa cần thu hồi, không đăng tải các video, hình ảnh trẻ em nhằm mục đích kêu gọi từ thiện, trường hợp tiếp tục đăng tải nhà chùa phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với UBND phường Phong Cốc, các cơ quan liên quan để đảm bảo các quyền của trẻ em theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Báo Tiền Phong thông tin về việc UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu kiểm tra, xác minh các nội dung mạng xã hội đưa thông tin về việc trụ trì chùa Cẩm La bị tố cáo trên mạng xã hội.

Theo đó, người dùng mạng xã hội phản ánh trụ trì chùa Cẩm La lợi dụng hình ảnh trẻ em mồ côi để làm công cụ trục lợi và kêu gọi từ thiện. Ngoài ra, người dùng mạng xã hội phản ánh người đại diện nhà chùa thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ liên quan đến mũi và răng.

Ngoài ra, người dùng mạng xã hội phản ánh có tặng nhà container nhưng trụ trì chùa để cho trẻ ở nhà dột nát, xong quay video lên mạng xã hội. Đồng thời, khi đoàn từ thiện mang nhu yếu phẩm đến tặng thì sư thầy không ra nhận....

Bài viết tố trụ trì chùa Cẩm La sử dụng hình ảnh trẻ mồ côi làm công cụ trục lợi.

Trên kênh Tiktok được cho là của trụ trì chùa Cẩm La với hơn 3,9 triệu lượt thích và hơn 210.000 lượt theo dõi thường xuyên đăng tải các video về các em nhỏ. Đa số các bình luận trong video đều tỏ ra thương cảm và đề nghị chủ kênh gửi số tài khoản ngân hàng để quyên góp tiền hoặc xin địa chỉ để quyên tặng vật phẩm.

Hiện tại chính quyền phường Phong Cốc đang phối hợp cùng Sở Y tế tiếp tục làm rõ tính pháp lý về việc nuôi dưỡng trẻ mồ côi tại chùa Cẩm La và có báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Ninh trước ngày 15/1.