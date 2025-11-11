Nhiều đối tượng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối, vu khống

TPO - Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho rằng, bên cạnh rất nhiều người dân đến phản ánh, khiếu nại, khiếu kiện đúng quy trình, đúng đối tượng, vẫn có một số lớn đối tượng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối, vu khống. Vì vậy, ông đề nghị bổ sung các quy định cụ thể hơn quyền, nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Sửa đổi luật lần này “có hơi thở thực tiễn rất lớn"

Chiều 11/11, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nói, lần sửa đổi này “có hơi thở thực tiễn rất lớn, song ông còn băn khoăn khi dự thảo luật quy định về trách nhiệm của người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh vẫn mang tính nguyên tắc.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Trần Nam

Từ đó, ông đề nghị nghiên cứu bổ sung các quy định làm sao cụ thể hơn quyền, nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Chẳng hạn, những vụ việc đã giải quyết đúng pháp luật mà nhiều công dân vẫn cố tình khiếu nại, thì rõ ràng phải được quyền lập biên bản và từ chối tiếp nhận.

Nói về điều này, “tư lệnh ngành” tài chính chia sẻ khi từng làm lãnh đạo 2 tỉnh và thấy “vất vả lắm” khi có rất nhiều trường hợp khiếu nại năm này qua năm khác, dù cơ quan chức năng đã giải quyết, đáp ứng hết rồi...

Theo ông, với những trường hợp đó, lần nào Bí thư, Chủ tịch tiếp công dân cũng xuất hiện và “không tiếp không được, khuyên răn kiểu gì cũng không được”.

Đề cập đến Luật Tố cáo, ông Thắng cho hay, đã quy định về quyền tố cáo của công dân và thời hạn giải quyết tố cáo. Song, ông cho rằng, luật hiện chưa quy định cụ thể thời hiệu gửi đơn tố cáo lần hai trong trường hợp người tố cáo không đồng ý với kết quả giải quyết lần đầu và gửi lên cơ quan cấp trên trực tiếp.

Vì vậy, Bộ trưởng đề nghị bổ sung quy định thời hiệu gửi đơn tố cáo lần hai theo hướng: Người tố cáo chỉ được quyền gửi đơn lần hai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được kết quả giải quyết tố cáo lần đầu.

Đối với trường hợp có lý do khách quan, bất khả kháng, thời hạn có thể được kéo dài nhưng không quá 60 ngày. Quá thời hạn trên, cơ quan cấp trên có quyền từ chối thụ lý đơn tố cáo lần hai, trừ trường hợp phát sinh chứng cứ, tài liệu mới làm thay đổi bản chất vụ việc.

Đề xuất lập ban tiếp công dân cấp xã

Đại biểu Ma Thị Thúy (Tuyên Quang) phản ánh, qua theo dõi và tiếp các vụ việc, nhiều vụ không cần đến cấp tỉnh mà chỉ cần ở xã, nhưng nhiều nơi cứ uỷ quyền mà không phải trực tiếp.

Do đó, bà Thúy kiến nghị bổ sung quy định có ban tiếp công dân cấp xã trực thuộc văn phòng UBND, do một phó chánh văn phòng phụ trách, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý trụ sở tiếp công dân cấp xã.

Mặt khác, đại biểu cũng đề nghị tăng cường giám sát, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu, công khai lịch tiếp dân để nhân dân giám sát.

Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa.

Đề cập đến hình thức tiếp công dân, đại biểu Phạm Trọng Nghĩa (Lạng Sơn) nhất trí với việc bổ sung hình thức tiếp công dân trực tuyến, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế, tiết kiệm kinh phí, thời gian của người dân và cán bộ tiếp dân.

Tuy nhiên, ông đề nghị sửa đổi nơi tiếp công dân bao gồm trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân hoặc nơi làm việc khác do cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân bố trí và phải được thông báo công khai hoặc thông báo trước cho người được tiếp.

Bên cạnh đó, đại biểu Nghĩa đề nghị xem xét, bổ sung thêm các quy định tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin thông qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu, hình thức khiếu nại, tố cáo trực tuyến.