Vướng mắc trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo khi thực hiện chính quyền 2 cấp ở Hà Nội

TPO - Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo khi thực hiện chính quyền 2 cấp còn nhiều tồn tại, vướng mắc. Ví như lượng đơn khiếu nại, tố cáo tăng do thay đổi thẩm quyền giải quyết khi chuyển sang mô hình 2 cấp. Bên cạnh đó, nhiều vụ việc phát sinh phức tạp liên quan đất đai, ranh giới hành chính mới.

UBND TP. Hà Nội vừa trả lời kiến nghị cử tri về việc tăng cường công tác tiếp dân sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp.

Trước đó, cử tri kiến nghị trong giai đoạn vận hành đầu tiên sau sáp nhập, chính quyền cần tăng cường hơn nữa công tác tiếp công dân và giải quyết dứt điểm hiệu quả các đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Về nội dung này, UBND TP. Hà Nội cho biết sau khi tổ chức lại, chính quyền địa phương 2 cấp đã cơ bản đi vào hoạt động ổn định. Trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chính phủ, các bộ, ngành, UBND thành phố đã ban hành các văn bản triển khai, thực hiện.

Đến hiện nay, 100% xã, phường, sở, ngành, đơn vị thuộc thành phố đã tổ chức công tác tiếp công dân, phân công cán bộ, công chức thực hiện tiếp công dân thường xuyên, định kỳ theo quy định.

Từ 1/7 đến nay, các cơ quan hành chính của thành phố đã tiếp 10.812 lượt công dân, số đoàn đông người là 268 đoàn.

Các cơ quan hành chính của thành phố đã tiếp nhận tiếp nhận 12.209 đơn thư, 1.574 vụ việc khiếu nại, tố cáo và đã phân công giải quyết theo quy định.

UBND thành phố cho biết trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo khi thực hiện chính quyền 2 cấp còn nhiều tồn tại, vướng mắc. Trong đó, lượng đơn khiếu nại, tố cáo tăng do thay đổi thẩm quyền giải quyết khi chuyển sang mô hình 2 cấp, nhiều vụ việc phát sinh phức tạp liên quan đất đai, ranh giới hành chính mới.

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp công dân.

Bên cạnh đó, là những bất cập về quy định pháp luật. Cụ thể, Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo chưa kịp thời sửa đổi để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Nghị định số 141/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ và Thông tư số 02/2025/TT-TTCP ngày 25/6/2025 của Thanh tra Chính phủ đã kịp thời được ban hành, tuy nhiên Nghị định và Thông tư chưa quy định hết trường hợp phát sinh trong thực tế khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngoài ra, việc tổ chức sắp xếp hệ thống cơ quan Thanh tra thành phố Hà Nội dẫn đến công chức tại các cơ quan thanh tra cấp sở, huyện được điều động về Thanh tra Thành phố hoặc chuyển công tác sang các vị trí khác. Do đó, công chức tiếp công dân, giải quyết đơn thư của các xã, phường mới vừa thiếu về số lượng vừa hạn chế về kinh nghiệm xử lý.

UBND thành phố đã đề xuất với Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ về quy định thống nhất mô hình tổ chức tiếp công dân tại cấp xã, phường trong mô hình 2 cấp, bổ sung vị trí việc làm công chức chuyên trách làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo.