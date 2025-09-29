Hà Nội tháo gỡ khó khăn cho chính quyền địa phương 2 cấp

TPO - Tại phiên bế mạc, HĐND thành phố đã thông qua một loạt chủ trương, chính sách tháo gỡ khó khăn cho chính quyền địa phương 2 cấp.

Chiều 29/9, tại kỳ họp thứ 26, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của chủ tịch UBND cấp xã cho công chức thuộc UBND cấp xã trên địa bàn thành phố.

Trình bày tờ trình, ông Trần Đình Cảnh, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, số lượng hồ sơ giải quyết TTHC ở cấp xã rất lớn. Trung bình một ngày, một xã sẽ tiếp nhận và giải quyết 80-100 hồ sơ liên quan đến chứng thực, 20 hồ sơ liên quan đến hộ tịch.

Theo ông Cảnh, để giải quyết nhanh chóng nhu cầu giao dịch của người dân, tổ chức, cần quy định các TTHC ủy quyền từ chủ tịch UBND cấp xã cho công chức thuộc UBND cấp xã.

Toàn cảnh phiên họp bế mạc

Theo nghị quyết, công chức cấp xã sẽ được ủy quyền để chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong nước cấp; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.

Công chức được ủy quyền được hỗ trợ 15% mức lương cơ sở/người/tháng.

* Tại kỳ họp, HĐND TP. Hà Nội cũng đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 19/11/2024 của HĐND thành phố quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ, điện, nước trên địa bàn thành phố.

Một công trình xây dựng trên đất nông nghiệp

Theo nghị quyết, các trường hợp bị ngừng cấp điện, nước gồm: Công trình chưa được phê duyệt, thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy (PCCC); công trình thi công không đúng theo thiết kế về PCCC đã được thẩm duyệt; công trình xây dựng, cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động khi chưa được nghiệm thu về PCCC...

Chủ tịch UBND cấp xã được áp dụng biện pháp ngừng cấp dịch vụ điện, nước đối với hầu hết các trường hợp vi phạm; trừ trường hợp công trình thuộc trường hợp phải phá dỡ, đã có quyết định di dời khẩn cấp và công trình thuộc địa giới hành chính 2 xã, phường trở lên (thẩm quyền thuộc UBND thành phố).

* HĐND TP. Hà Nội cũng thông qua Nghị quyết Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục cấp phép xây dựng; tỷ lệ diện tích được sử dụng để xây dựng công trình trên đất nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

Theo đó, các loại công trình được xây dựng trên đất nông nghiệp gồm: Nhà chứa vật tư nông nghiệp, máy móc, dụng cụ lao động; nhà ươm nhà trồng cây nông nghiệp; công trình phục vụ chế biến, bảo quản nông sản; công trình phục vụ trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp; công trình cảnh quan du lịch.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội phát biểu bế mạc kỳ họp

Nghị quyết cũng quy định tỷ lệ đất được sử dụng để xây dựng công trình trên đất nông nghiệp. Trong đó, tỷ lệ đất được sử dụng để xây dựng công trình từ 0,02% đến 1,5%, với diện tích xây dựng từ 30m2 đến 700m2 tùy theo từng vùng sản xuất nông nghiệp.