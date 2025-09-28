Hà Nội: Đề xuất cho phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, tối đa 700m2

TPO - UBND thành phố Hà Nội đề xuất cho phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp để phục vụ sản xuất. Tùy theo vùng sản xuất nông nghiệp sẽ cụ thể tỷ lệ đất nông nghiệp được xây dựng công trình. Trong đó, diện tích công trình tối đa 700m2 đối với vùng sản xuất lúa tập trung có diện tích từ 300ha trở lên.

UBND TP. Hà Nội vừa có Tờ trình gửi HĐND TP. Hà Nội đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục cấp phép xây dựng; tỷ lệ diện tích được sử dụng để xây dựng công trình trên đất nông nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

UBND TP. Hà Nội cho biết, thành phố có diện tích tự nhiên 3.359,89 km2, trong đó 1.886km2 đất nông nghiệp (188.600 ha).

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có hơn 500 vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung với quy mô từ 10 ha đến trên 100 ha/vùng.

Qua khảo sát của UBND thành phố, nhiều tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng công trình trên đất nông nghiệp để phục vụ sản xuất. Các công trình được đề xuất xây dựng trên đất nông nghiệp bao gồm: nhà chứa vật tư nông nghiệp, nhà sơ chế, bảo quản, nhà màng, nhà lưới, đường nội bộ…

UBND thành phố đề xuất loại công trình được xây dựng trên đất nông nghiệp gồm: Nhà chứa vật tư nông nghiệp, máy móc, dụng cụ lao động. Công trình dạng nhà có kết cấu móng, tường xây gạch 110 hoặc vách bằng vật liệu lắp ghép; nền lát gạch xi măng, gạch chỉ hoặc láng xi măng.

Công trình để sản xuất mạ khay có kết cấu móng, cột thép hoặc bê tông; vách bằng vật liệu lắp ghép, tường gạch 110 cao tối đa 40cm so với mặt đất.

Một công trình trên đất nông nghiệp tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh (cũ) nay là xã Đông Anh, TP. Hà Nội

Công trình nhà ươm, nhà trồng cây nông nghiệp có kết cấu khung và bao quanh bằng màng chất dẻo, tấm nhựa phẳng hoặc các loại lưới.

Công trình phục vụ chế biến, bảo quản nông sản có kết cấu móng, cột thép hoặc bê tông; vách bằng vật liệu lắp ghép (được xây tường gạch 110 cao tối đa 40cm so với mặt đất); mái lợp bằng tôn hoặc tấm nhựa.

Công trình phục vụ trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp có kết cấu móng, cột thép hoặc bê tông; vách bằng vật liệu lắp ghép (được xây tường gạch 110 cao tối đa 40cm so với mặt đất), mái lợp bằng tôn hoặc tấm nhựa.

Công trình cảnh quan du lịch tại các đơn vị đang tiến hành sản xuất nông nghiệp, bao gồm các hạng mục: nhà tiếp đón; nhà vệ sinh; chòi nghỉ chân; hệ thống biển chỉ dẫn và các công trình kết cấu quy mô nhỏ lẻ khác.

Được sử dụng tối đa 80% diện tích đất

UBND thành phố cũng đề xuất quy định tỷ lệ đất được sử dụng để xây dựng công trình trên đất nông nghiệp.

Cụ thể, với công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp:

Đối với vùng sản xuất hoa, cây cảnh tập trung, khu đất có diện tích đất từ 2.000 m2 trở lên được sử dụng không quá 1,5% diện tích để xây dựng 1 công trình; diện tích công trình tối đa 30m2.

Vùng sản xuất cây ăn quả tập trung có diện tích từ 10.000m2 trở lên được được sử dụng không quá 0,3% diện tích để xây dựng 1 công trình; diện tích công trình tối đa 30m2 .

Vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung có diện tích từ 5.000m2 trở lên được sử dụng không quá 0,6% diện tích để xây dựng 1 công trình, diện tích tối đa 30m2.

Các tổ chức, cá nhân được sử dụng tối đa 80% diện tích để xây dựng nhà ươm, nhà trồng cây nông nghiệp.

Vùng sản xuất lúa tập trung có diện tích tối thiểu từ 300ha được sử dụng không quá 0,02% diện tích để xây dựng công trình, diện tích công trình tối đa 700m2.

Đối với công trình phục vụ chế biến, bảo quản nông sản, UBND thành phố đề xuất:

Đối với vùng sản xuất rau tập trung, vùng sản xuất hoa tập trung, vùng sản xuất cây ăn quả tập trung, tổ chức, cá nhân được sử dụng 0,1% diện tích vùng để xây dựng công trình, theo nguyên tắc cứ 10ha được xây dựng 1 công trình. Diện tích 1 công trình tối thiểu 100m2 và tối đa 300m2.

Đối với vùng sản xuất lúa tập trung có diện tích từ 100ha trở lên được sử dụng tối đa 0,1% diện tích để xây dựng công trình. Diện tích mỗi công trình tối đa 1.000m2, một vùng được xây dựng tối đa 2 công trình.

Công trình phục vụ trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp được sử dụng không quá 0,1% diện tích để xây dựng công trình. Diện tích một công trình từ 100m2- 200m2, một vùng được xây dựng tối đa 1 công trình.

Đối với công trình cảnh quan du lịch, tổ chức, cá nhân được sử dụng tối đa không quá 0,1% diện tích sản xuất nông nghiệp tập trung, nhưng tổng diện tích xây dựng không quá 500m2.

Dự kiến nội dung trên sẽ được HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp chuyên đề được tổ chức ngày 29/9.