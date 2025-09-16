Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở phải nộp nhiều tiền: Đề xuất hoàn lại cho người nộp sớm

Ninh Phan
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chuyên gia kiến nghị cho phép tính lại tiền sử dụng đất đối với trường hợp đã nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế khi chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở. Làm như thế để bảo đảm lợi ích, tránh trường hợp so bì...

Kiến nghị tính lại tiền sử dụng đất với những người nộp tiền sớm

Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc tháo gỡ, xử lý vướng mắc liên quan đến tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở.

Dự thảo nghị quyết được kỳ vọng sẽ góp phần làm giảm gánh nặng tài chính cho người dân. Tuy nhiên, về điều khoản chuyển tiếp lại khiến nhiều ý kiến cho rằng, những hộ đã nộp tiền nguy cơ sẽ chịu thiệt thòi.

Theo đó, khoản 2 điều 3 dự thảo nghị quyết này quy định "trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế thì không tính lại tiền sử dụng đất theo quy định tại nghị quyết".

z5954616863418-7de6fd57052152d85112c16761483412.jpg
Kiến nghị cho phép tính lại tiền sử dụng đất với những người nộp tiền sớm để đảm bảo công bằng. Ảnh: Ninh Phan.

Trước đề xuất này, nhiều ý kiến cho rằng, nên cho phép tính lại tiền sử dụng đất với những trường hợp trên để bảo đảm lợi ích của hộ gia đình, cá nhân, tránh so bì.

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) đề nghị sửa đổi khoản 2 điều 3 dự thảo nghị quyết này: “Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế thì được tính lại tiền sử dụng đất theo quy định tại nghị quyết”.

Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch HoREA cho biết, chính sách của dự thảo nghị quyết được thực hiện “có lợi” cho các hộ gia đình, cá nhân nộp tiền sử dụng đất theo quy định của dự thảo nghị quyết.

Tuy nhiên, những trường hợp đã nộp tiền sử dụng đất (nộp 100% tiền sử dụng đất - PV) theo quy định tại Điều 8 Nghị định 103 (quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) thì sẽ bị “thiệt thòi”.

Người nộp tiền sớm chịu thiệt?

Theo ông Châu, Nghị định 103 mới đi vào cuộc sống hơn 1 năm (kể từ ngày 1/8/2024 đến nay) nên số lượng hộ gia đình, cá nhân đã nộp 100% tiền sử dụng đất đối với cả diện tích đất “trong hạn mức” và cả diện tích đất “vượt hạn mức” đất ở của địa phương không nhiều.

Vì thế, ông Châu cho rằng việc được tính lại tiền sử dụng đất theo quy định tại nghị quyết này có thể không ảnh hưởng nhiều đến nguồn thu ngân sách nhà nước.

Cũng theo ông Châu, Bộ Tài chính có đủ số liệu về số thu tiền sử dụng đất này để báo cáo Chính phủ và cấp có thẩm quyền và tránh được sự so bì giữa các hộ gia đình, cá nhân đã nộp tiền sử dụng đất quá cao trước đây…

img-8132-dinh-copy-scaled-e1745603160189-4040.jpg
Luật sư Nguyễn Văn Đỉnh.

Luật sư Nguyễn Văn Đỉnh cho rằng, trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế thì không tính lại tiền sử dụng đất theo quy định tại nghị quyết này; làm như thế sẽ dẫn đến kết quả không công bằng cho người dân.

Để tránh tạo ra sự phân biệt, bất công giữa những người sử dụng đất, luật sư Đỉnh đề xuất sửa điều khoản chuyển tiếp của nghị quyết nói trên theo hướng: cho phép áp dụng hồi tố với những người sử dụng đất đã nộp 100% tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở theo chính sách của Nghị định số 103.

Theo đó, người dân đã nộp 100% tiền sử dụng đất sẽ được ngân sách Nhà nước hoàn trả, hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính khác phải thực hiện với Nhà nước.

Theo luật sư Đỉnh, quy định này sẽ đảm bảo sự đồng thuận từ phía người dân.

Ninh Phan
#Nghị định 103 #dự thảo Nghị quyết #tiền sử dụng đất #tiền thuế đất #Luật Đất đai

