Tiền chuyển đổi sang đất ở quá cao, HoREA kiến nghị quy định 'cứng' và giảm mức thu

TPO - HoREA đề nghị Chính phủ “quy định cứng” và nên giảm tỷ lệ % mức thu tiền sử dụng đất khi chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở theo hướng bằng 20% nếu trong hạn mức giao đất ở và bằng 30% với diện tích đất vượt hạn mức giao đất ở.

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) tiếp tục góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc tháo gỡ, xử lý vướng mắc liên quan đến tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở.

Theo đó, đối với mức thu tiền sử dụng đất, Hiệp hội đề nghị sửa đổi điểm a và điểm b khoản 1 Điều 2 dự thảo Nghị quyết của Chính phủ theo hướng, đề nghị Chính phủ “quy định cứng” và nên giảm tỷ lệ % mức thu tiền sử dụng đất bằng 20% (thay vì quy định không thấp hơn 30% - PV) tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở và bằng 30% (thay vì quy định không thấp hơn 50% - PV) tiền sử dụng đất đối với diện tích đất vượt hạn mức giao đất ở.

HoREA kiến nghị 'quy định cứng' và giảm mức thu tiền chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở cho người dân.

Về lý do, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho biết, quy định như trên để áp dụng thống nhất trong cả nước và để các địa phương dễ thực hiện, vừa hợp tình hợp lý và phù hợp với khả năng tài chính của người dân, tương tự như cách quy định “thuế suất %” của Luật Thuế cũng được áp dụng chung cho cả nước.

Theo ông Châu, nếu quy định không thấp hơn 30% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất chuyển mục đích sử dụng “trong hạn mức giao đất ở” thì sẽ làm khó cho các địa phương khi có thể “không dám” quyết định mức tối thiểu 30% hay từ mức 31-49%.

Tương tự, nếu quy định “không thấp hơn 50%” tiền sử dụng đất đối với diện tích đất chuyển mục đích sử dụng “vượt hạn mức giao đất ở” thì sẽ làm khó cho các địa phương khi có thể “không dám” quyết định mức tối thiểu 50% hay từ mức 51-100% (hoặc thậm chí còn có thể quy định tỷ lệ cao hơn 100%).

Cũng theo ông Châu, sở dĩ Hiệp hội đề xuất mức thu tiền sử dụng đất bằng 20% (trong hạn mức giao đất ở) và bằng 30% (vượt hạn mức giao đất ở) là do bảng giá đất (điều chỉnh) của các địa phương thực hiện theo quy định của Luật Đất đai 2024 đã có mức tăng giá đất nhiều lần, điển hình là bảng giá đất (điều chỉnh) của TPHCM (trước khi hợp nhất tỉnh) đã có mức tăng giá đất từ 2,36-38,8 lần so với bảng giá đất trong giai đoạn 2020-2024 nên nếu quy định các tỷ lệ 30% và 50% như Bộ Tài chính đề xuất thì vẫn còn rất cao.