Dừng thi công cột điện cho nhà máy xi măng do có khiếu nại đền bù giải phóng mặt bằng

Viết Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người dân xóm Đồng Om, xã Cao Dương, tỉnh Phú Thọ dựng lán phản đối, ngăn chặn Công ty Điện lực Phú Thọ thi công cột cấp điện cho Nhà máy xi măng Hoàng Long Hòa Bình vì doanh nghiệp chưa thực hiện thỏa thuận đền bù, giải phóng mặt bằng.

a3.jpg
Người dân dựng lán phản đối xây dựng đường điện cấp cho Nhà máy xi măng Hoàng Long Hòa Bình.

Ngày 23/10, sau khi phát hiện Công ty Điện lực Phú Thọ đào hố xây dựng cột điện phục vụ Nhà máy xi măng Hoàng Long Hòa Bình, người dân xóm Đồng Om đã dựng lán phản đối đơn vị thi công.

Theo phản ánh của người dân, năm 2023, Nhà máy xi măng Hoàng Long Hòa Bình bắt đầu triển khai dự án nhà máy xi măng. Toàn bộ khu đất của 20 hộ dân thuộc xóm Đồng Om nằm trong diện tích đất được chính quyền địa phương cấp dự án và doanh nghiệp có nghĩa vụ thỏa thuận đền bù, giải phóng mặt bằng để người dân di dời đến nơi ở mới.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, doanh nghiệp chưa thỏa thuận được mức đền bù với người dân, công tác giải phóng mặt bằng đình trệ, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Người dân xóm Đồng Om cho biết, trong quá trình xây dựng nhà máy, họ dựng lán để ngăn xe chở vật liệu và thiết bị vào thi công. Sau đó, doanh nghiệp hứa với người dân sẽ sớm hoàn thành việc đền bù giải phóng mặt bằng.

a2.jpg
Người dân thức xuyên đêm ngăn không cho đơn vị thi công xây cột điện.

Theo người dân xóm Đồng Om, để doanh nghiệp sớm đền bù, giải phóng mặt bằng, 20 hộ dân đã gửi đơn đến các cấp địa phương và cơ quan chức năng. Người dân gửi văn bản đề nghị Công ty Điện lực Phú Thọ tạm dừng dự án xây dựng cột điện, cho đến khi việc đền bù, giải phóng mặt bằng được hoàn tất.

Tuy nhiên, rạng sáng ngày 23/10, đơn vị thi công của Công ty Điện lực Phú Thọ lén lút đào hố tại vị trí cột điện số 17A, nằm giáp ranh khu vực Nhà máy xi măng Hoàng Long Hòa Bình.

Phát hiện sự việc, người dân xóm Đồng Om đã dựng lán ngay sát khu vực công trình, yêu cầu dừng thi công và lấp hố chôn cột điện, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng xuống hiện trường lập biên bản.

Chị Nguyễn Thị V, người dân địa phương cho biết, người dân chỉ yêu cầu đơn vị thi công lấp lại hố và tạm dừng toàn bộ việc xây dựng cột điện cho đến khi doanh nghiệp hoàn tất việc đền bù, giải phóng mặt bằng để bà con có thể di dời, ổn định cuộc sống.

Tại hiện trường, ông Vũ Đức Thanh, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng xã Cao Dương, đại diện UBND xã, cùng người dân và đơn vị thi công đã lập biên bản, yêu cầu Công ty Điện lực Phú Thọ dừng việc thi công tại vị trí cột điện số 17A và các vị trí khác liên quan đến dự án.

dji-0166.jpg
Toàn cảnh Nhà máy xi măng Hoàng Long Hòa Bình.

Trong biên bản nêu rõ, Công ty Điện lực Phú Thọ dừng việc thi công tất cả các vị trí cột cho đến khi doanh nghiệp hoàn tất việc đền bù, giải phóng mặt bằng. Ông Trần Mạnh Hùng, đại diện Công ty Điện lực Phú Thọ nhất trí tạm ngừng thi công các cột điện phục vụ Nhà máy xi măng Hoàng Long Hòa Bình, đồng thời lấp hố chôn cột đã đào tại vị trí 17A.

Viết Hà
#tỉnh Phú Thọ #Công ty điện lực Phú Thọ #cột điện #Xi măng Hoàng Long #đền bù #giải phóng mặt bằng #bất đồng #xã Cao Dương #Nhà máy xi măng Hoàng Long Hòa Bình

