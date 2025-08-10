Hà Nội: Dự án khu đô thị 20 năm vẫn chưa xong giải phóng mặt bằng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Tổng diện tích đất được phê duyệt phương án bồi thường, GPMB dự án khu đô thị mới Chi Đông khoảng 70ha. Tuy nhiên, đã 20 năm, vẫn còn 17,35 ha đất thuộc dự án vẫn chưa GPMB.

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản gửi HĐND TP. Hà Nội trả lời kiến nghị cử tri về dự án Khu đô thị mới Chi Đông (trước thuộc thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh nay là xã Quang Minh, TP. Hà Nội) chậm triển khai nhiều năm, ảnh hưởng đến sản xuất của người dân.

Theo UBND TP. Hà Nội, dự án Khu đô thị mới Chi Đông do liên doanh CEO và Công ty cổ phần xây dựng số 9 làm chủ đầu tư; được UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) chấp thuận dự án đầu tư tại Quyết định số 1663/QĐ-UB ngày 28/5/2004; thu hồi và tạm giao cho chủ đầu tư để thực hiện công tác GPMB tại Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 04/8/2005.

Tổng diện tích đất thu hồi thực hiện dự án khoảng 66,8ha. Tổng diện tích đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (theo chính sách của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) là 70,02ha. Đến nay, diện tích đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB là 52,67ha, còn lại 17,35ha chưa GPMB.

Tại thời điểm thu hồi đất thực hiện dự án, chế độ chính sách về bồi thường, hỗ trợ thực hiện theo chính sách của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Các hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp được giao đất dịch vụ theo chính sách của tỉnh Vĩnh Phúc. Từ năm 2004 đến năm 2009, chủ đầu tư tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân theo phương án đã được tỉnh Vĩnh Phúc đã phê duyệt.

me-linh-1.jpg
Một khu đất dự án tại xã Quang Minh

Sau khi sáp nhập về Hà Nội, các hộ gia đình, cá nhân đề nghị được áp dụng đơn giá bồi thường, hỗ trợ theo giá của TP. Hà Nội, không chấp nhận theo đơn giá của tỉnh Vĩnh Phúc đã phê duyệt.

Mặt khác, thực hiện chủ trương của Chính phủ và UBND thành phố, dự án đã phải tạm dừng để chờ khớp nối với quy hoạch chung của Thủ đô Hà Nội và quy hoạch phân khu.

Thời gian qua, UBND thành phố đã có các văn bản yêu cầu chủ đầu tư liên hệ với Sở Quy hoạch – Kiến trúc để hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu đô thị Chi Đông; liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Sau khi hoàn thành điều chỉnh quy hoạch, chủ trương đầu tư, Sở NN&MT và chính quyền địa phương hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục bồi thường, hỗ trợ, GPMB, giao đất, cho thuê đất, xác định nghĩa vụ tài chính của dự án theo quy định.

Được biết, hiện nay khu đất thuộc dự án Khu đô thị mới Chi Đông có dạng "xôi đỗ". Từ nhiều năm qua, người dân không thể sản xuất được do hệ thống thủy lợi bị hỏng nên đất bỏ hoang, rất lãng phí.

Thanh Hiếu
