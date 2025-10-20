Tận thấy 'ốc đảo' mưa ngập, bùn lầy giữa khu công nghiệp ở Phú Thọ

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Thắng, Trưởng phòng Kinh tế, xã Liên Hòa cho biết, theo quy định của Luật Đất đai, khung giá đất đền bù và khung giá đất nơi đến tái định cư đều được thực hiện theo đúng quy định của nhà nước. Nếu nhà nước thu hồi đất thổ cư có giá thấp hơn giá đất tại khu tái định cư thì sẽ được hạch toán và xét cấp bù phần chênh lệch nếu đủ điều kiện. Hiện, xã Liên Hòa đã lên phương án, đối thoại để 20 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án để bốc thăm nhận đất tái định cư, nhận tiền đền bù.

“Đơn cử như gia đình anh Hà Trọng Văn, có mẹ là vợ liệt sỹ đã được cấp đất tái định cư không thu tiền sử dụng đất. Còn gia đình anh Văn xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, trước mắt sẽ giao đất thu tiền sử dụng đất để ổn định cuộc sống. Hay như đối với gia đình anh Khương, xã Liên Hòa cũng đang lên phương án, chính sách đền bù cho phù hợp. Hiện nay, còn khoảng 12 hộ chưa đồng thuận, chúng tôi đang tiếp tục đối thoại. UBND xã đã báo cáo tỉnh Phú Thọ, đề nghị có chính sách đặc thù để giải quyết chế độ cho các hộ dân đã sống ổn định từ lâu mà chưa có giấy tờ đầy đủ”, Trưởng phòng Kinh tế xã Liên Hòa thông tin.