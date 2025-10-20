Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bạn đọc

Google News

Tận thấy 'ốc đảo' mưa ngập, bùn lầy giữa khu công nghiệp ở Phú Thọ

Đức Anh - Viết Hà

TPO - Nhiều hộ dân sinh sống tại khu Trầm Giật, tổ dân phố Cộng Hòa, xã Liên Hòa ( huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là tỉnh Phú Thọ) cho biết họ đang phải vật lộn với cuộc sống khó khăn trên "ốc đảo" giữa khu công nghiệp AMANE.

1.jpg
Theo phản ánh của người dân xóm Trầm Giật, xã Liên Hòa, từ năm 2021, chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm đếm đất đai, tài sản của người dân để chuẩn bị giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khu công nghiệp﻿﻿ AMANE. Tuy nhiên, đến nay, việc chi trả đền bù và bố trí tái định cư vẫn chưa được thực hiện.
2.jpg
Việc san lấp, thi công dự án﻿ đã gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng﻿: đất bị bồi lấp, nước sinh hoạt ô nhiễm, khói bụi, mùi hôi bao trùm. Mỗi khi mưa lớn, đường sá biến thành ao bùn, nhiều đoạn ngập sâu hơn 1m, đi lại rất khó khăn.
3.jpg
Theo người dân ở đây, ngày 20/7, đơn vị thi công còn dùng máy xúc lấp đường, chặn lối đi, khiến 12 hộ dân bị cô lập trong nhiều ngày, học sinh không thể đến trường.
4.jpg
Trong suốt thời gian này, các hộ dân không được xây dựng, sửa chữa nhà cửa, nhiều gia đình phải sống trong nhà xuống cấp nghiêm trọng, nguy hiểm mỗi khi mưa bão.
z7132260088908-712326a35618f675e4ebd5bbd3e234d9.jpg
z7132260095218-91c2c77b0671c501ee88e546aef74c13.jpg
Đường vào khu dân cư mỗi khi mưa xuống
5.jpg
6.jpg
7.jpg
Đơn cử như gia đình anh Hà Trọng Văn, bị phá nhà và san lấp mặt bằng từ 3 năm trước nhưng đến nay vẫn chưa được bố trí tái định cư; hộ bà Phan Thị Nga bị thu hồi 1.800m² đất từ năm 1995, đến nay vẫn chưa được bồi thường thỏa đáng.
10.jpg
Không chỉ vướng mắc về chỗ ở, người dân còn cho biết mức giá đền bù hiện quá thấp trong khi giá tái định cư lại cao gấp 5 lần, khiến họ không thể mua nổi suất tái định cư để ổn định cuộc sống﻿. Theo người dân, đây là nguyên nhân chính khiến nhiều hộ chưa đồng thuận, dẫn tới kéo dài việc giải phóng mặt bằng. Ảnh: Khu tái định cư tại xã Liên Hòa

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Thắng, Trưởng phòng Kinh tế, xã Liên Hòa cho biết, theo quy định của Luật Đất đai, khung giá đất đền bù và khung giá đất nơi đến tái định cư đều được thực hiện theo đúng quy định của nhà nước. Nếu nhà nước thu hồi đất thổ cư có giá thấp hơn giá đất tại khu tái định cư thì sẽ được hạch toán và xét cấp bù phần chênh lệch nếu đủ điều kiện. Hiện, xã Liên Hòa đã lên phương án, đối thoại để 20 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án để bốc thăm nhận đất tái định cư, nhận tiền đền bù.

“Đơn cử như gia đình anh Hà Trọng Văn, có mẹ là vợ liệt sỹ đã được cấp đất tái định cư không thu tiền sử dụng đất. Còn gia đình anh Văn xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, trước mắt sẽ giao đất thu tiền sử dụng đất để ổn định cuộc sống. Hay như đối với gia đình anh Khương, xã Liên Hòa cũng đang lên phương án, chính sách đền bù cho phù hợp. Hiện nay, còn khoảng 12 hộ chưa đồng thuận, chúng tôi đang tiếp tục đối thoại. UBND xã đã báo cáo tỉnh Phú Thọ, đề nghị có chính sách đặc thù để giải quyết chế độ cho các hộ dân đã sống ổn định từ lâu mà chưa có giấy tờ đầy đủ”, Trưởng phòng Kinh tế xã Liên Hòa thông tin.

Đức Anh - Viết Hà
