Xã hội

Google News

Một xã ở Phú Thọ có nhiều điểm ngập cục bộ đe dọa khu công nghiệp và đời sống dân cư

Đức Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Do ảnh hưởng của bão số 10 và 11, xã Bình Nguyên (tỉnh Phú Thọ) xuất hiện các điểm ngập úng cục bộ, lực lượng chức năng phải ứng trực 24/24h, lắp đặt barie, căng dây cảnh báo, phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn.

Do ảnh hưởng liên tiếp của bão số 10 và số 11, trên địa bàn xã Bình Nguyên đã xuất hiện nhiều điểm ngập úng cục bộ, đặc biệt tại các tuyến giao thông chính. Tình trạng này không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

561095931-1157267409800615-6434108403976560833-n.jpg
Hiện trên địa bàn xã có 3 điểm ngập sâu

Hiện lực lượng chức năng đang túc trực 24/24h tại ba điểm ngập úng trọng yếu: Đường tỉnh 310B, khu vực KCN Sơn Lôi (cổng Công ty Nitori); Ngã ba cầu Tranh đi thôn Hữu Bằng; Ngã ba cầu đường liên thôn Hàm Rồng - Hữu Bằng.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Hồng Phương - Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên cho biết, đến chiều 11/10, mực nước tại các điểm ngập không tiếp tục dâng cao.

558089282-1157268493133840-5516830549948607717-n.jpg
560063132-1157267413133948-3601572386825526216-n.jpg
Lực lượng chức năng đã căng dây, đặt biển cảnh báo, phân luồng giao thông

Lực lượng chức năng đã triển khai phương án ứng trực, lắp đặt barie; căng dây cảnh báo phân luồng, điều tiết giao thông, ngăn phương tiện đi vào khu vực ngập sâu nguy hiểm, đồng thời hỗ trợ người dân lưu thông an toàn.

Công an xã Bình Nguyên khuyến cáo người dân tuyệt đối không di chuyển qua các đoạn đường ngập sâu, đặc biệt tại cầu Tranh và tuyến 310B, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Nước sông Cà Lồ dâng cao, gây ngập tại một số khu vực phường Phúc Yên. Tại Km14 Quốc lộ 2 (thuộc phường Phúc Yên) nước dâng cao từ 60 - 70cm, khiến chiều đường đi Hà Nội bị rất khó khăn.

Theo thống kê, tại phường Phúc Yên có hơn 45 ha hoa màu, thủy sản và khoảng 400 hộ dân trong phường bị ảnh hưởng. Trong đó hơn 30 hộ phải di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ di chuyển tài sản, gia súc, gia cầm và thường xuyên nắm bắt tình hình để kịp thời xử lý sự cố.

Xã Bình Nguyên tỉnh Phú Thọ mới hình thành do sắp xếp toàn bộ xã Tam Hợp cùng với xã Quất Lưu, xã Sơn Lôi và thị trấn Hương Canh. Xã Bình Nguyên hiện có Khu công nghiệp Sơn Lôi với quy mô hơn 257 ha, thu hút nhiều ngành nghề như cơ khí, điện tử, bao bì, hóa mỹ phẩm.

Xã Bình Nguyên có sông Cà Lồ chảy qua. Nước sông Cà Lồ dâng cao, hiện đang gây ngập úng tại vùng ngoại thành Hà Nội, đặc biệt các xã ven sông như Đa Phúc, Trung Giã...

Đức Anh
#ngập lụt Phú Thọ #bão số 10 số 11 #xã Bình Nguyên #Khu công nghiệp Sơn Lôi #giao thông ngập úng #an toàn giao thông #đời sống dân cư

