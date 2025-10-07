CẬP NHẬT: 54 điểm ngập sâu ở Hà Nội, người dân di chuyển bằng thuyền ở Mỹ Đình

Thời điểm 10h30 ngày 7/10, nước tại một số tuyến đường đã rút như Nguyễn Huy Tưởng, Ngụy Như Kom Tum, Lê Văn Lương... Tuy nhiên, nhiều điểm nước vẫn còn ngập sâu như đoạn đường Trần Duy Hưng (trước BiG C), Phạm Hùng, Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân...