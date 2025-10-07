Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

CẬP NHẬT: 54 điểm ngập sâu ở Hà Nội, người dân di chuyển bằng thuyền ở Mỹ Đình

Thanh Hiếu - Dương Triều

TPO - Tính đến 9h45 ngày 7/10, trận mưa lớn đã làm xuất hiện 54 điểm úng ngập, gây ùn tắc kéo dài tại một số tuyến đường. Dọc vành đai 3 đoạn Phạm Hùng, do nước ngập sâu, nhiều tài xế đã tắt máy chờ nước rút.

1000028718.jpg
1000028644.jpg
1000028647.jpg
Theo UBND TP. Hà Nội, do ảnh hưởng của bão số 11, trên địa bàn thành phố có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa trung bình phổ biến từ 100-180mm, cục bộ cao tại Vĩnh Thanh (348mm), Ô Chợ Dừa (334mm), Từ Liêm (248mm), Đại Mỗ (257mm). Mưa lớn đã gây úng ngập tại 54 điểm thuộc các tuyến đường trên địa bàn thành phố.
1000028664.jpg
1000028649.jpg
1000028659.jpg
Tại lưu vực sông Tô Lịch, nước ngập sâu tại các tuyến Thụy Khuê (trường Chu Văn An - Dốc La Pho), Mạc Thị Bưởi, Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), Bùi Xương Trạch, Huỳnh Thúc Kháng, Thành Công (trước UBND phường). Tại lưu vực sông Nhuệ, nhiều tuyến phố lớn cũng bị ngập: Ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền, Lê Đức Thọ...
552826330-4010815139063976-2809572243831231469-n.jpg
554681763-782939701273833-6732151546444429188-n.jpg
boi5.jpg
boi5b.jpg
boi5bcdgd.jpg
boi5bcd.jpg
Người dân dùng thuyền di chuyển ở khu vực Mỹ Đình
1000028738.jpg
1000028736.jpg
1000028721.jpg
Hiện tại, đường Vành đai 3 trên cao và đường Phạm Hùng đoạn từ ngã tư Lê Văn Lương hướng đi bến xe Mỹ Đình đang tắc dài. Nguyên nhân là do nước ngập sâu đoạn từ Big C trở lên khiến phương tiện di chuyển khó khăn.
1000028649.jpgThời điểm 10h30 ngày 7/10, nước tại một số tuyến đường đã rút như Nguyễn Huy Tưởng, Ngụy Như Kom Tum, Lê Văn Lương... Tuy nhiên, nhiều điểm nước vẫn còn ngập sâu như đoạn đường Trần Duy Hưng (trước BiG C), Phạm Hùng, Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân...
1000028689.jpg
1000028688.jpg
1000028674.jpg
Hầm chui Trung Hòa hướng đi Nguyễn Chí Thanh đang tắc dài
1000028732.jpg
1000028735.jpg
Khu vực đường hầm cho người đi bộ cũng bị ngập nước.
1000028723.jpg
Do tắc đường kéo dài, một số tài xế xe buýt đã tắt máy ngừng di chuyển.
1000028715.jpg
Một xe máy di chuyển vào vùng nước sâu bị chết máy.
1000028741.jpg
Một chiếc xe bị chết máy hiện đang được cứu hộ.
Thanh Hiếu - Dương Triều
#ngập úng Hà Nội #đường ngập sâu Mỹ Đình #mưa lớn bão số 11 Hà Nội #ứng phó ngập lụt Hà Nội #di chuyển bằng thuyền Mỹ Đình #tắc đường Hà Nội #đường phố ngập nước Hà Nội #các điểm ngập Hà Nội #ứng cứu ngập lụt Hà Nội #tình hình mưa lớn Hà Nội

