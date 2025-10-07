Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Gần 14.000 hộ dân bị cắt điện do ngập úng, Ba Đình chiếm tỷ lệ cao nhất

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) thông tin, 13.943 khách hàng tại Hà Nội tạm thời ngừng cấp điện do ngập úng.

EVNHANOI cho biết, tính đến 12h ngày 7/10, 13.943 khách hàng tại Hà Nội tạm thời ngừng cấp điện do ngập úng, tập trung chủ yếu ở các phường thuộc trung tâm như Ba Đình (5.735 khách hàng), Hoàn Kiếm (2.098 khách hàng) và Hà Đông (2.884 khách hàng).

Một số khu vực ngoại thành như Gia Lâm, Từ Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thường Tín và Ứng Hòa cũng ghi nhận sự tình trạng ngập úng với số lượng 3.226 khách hàng bị ảnh hưởng.

anh-man-hinh-2025-10-07-luc-164510.png
Cán bộ EVNHANOI kiểm tra điện lưới đảm bảo an toàn cho người dân

Các đơn vị điện lực đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị bơm nước, sấy khô, khẩn trương khôi phục trạm biến áp và đường dây. Đến thời điểm hiện tại, EVNHANOI đã khôi phục và cấp điện trở lại cho 5.562 khách hàng trên địa bàn Thủ đô.

Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, như Ba Đình và Hoàn Kiếm đang được ưu tiên xử lý với các đội kỹ thuật viên làm việc liên tục, sử dụng máy bơm thoát nước và thiết bị sấy khô để khôi phục trạm biến áp và đường dây. Khi nước bắt đầu rút, EVNHANOI đã triển khai các tổ công tác di chuyển nhanh đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ngoài ra, EVNHANOI cũng kịp thời phát đi các khuyến cáo nhắc nhở người dân cắt ngay nguồn điện gia đình khi có nguy cơ ngập, không chạm vào thiết bị điện khi tay ướt hoặc đi chân trần trên nền ẩm.

Được biết, ngay từ khi bão bắt đầu hình thành, EVNHANOI đã chủ động củng cố lưới điện, gia cố các điểm xung yếu và đảm bảo vận hành các trạm biến áp có nguy cơ ngập úng. Các đơn vị trực thuộc như Công ty Điện lực các khu vực nội thành và ngoại thành đã kiểm tra định kỳ hệ thống điện tại các khu vực dễ bị ảnh hưởng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để xử lý kịp thời các sự cố do cây đổ, vật thể lạ va chạm đường dây. Nhờ đó, trong suốt quá trình bão, hệ thống điện tại Hà Nội được duy trì an toàn, ổn định.

Đồng thời, EVNHANOI đã kích hoạt ngay các kịch bản ứng phó khẩn cấp, huy động hơn 3.000 cán bộ, công nhân viên và các đội xung kích sẵn sàng 24/24 giờ để theo dõi, xử lý sự cố.

Trần Hoàng
#Ảnh hưởng của ngập úng đến cung cấp điện tại Hà Nội #Ứng phó khẩn cấp của EVNHANOI trong thiên tai #Tác động của mưa lũ đến hệ thống điện đô thị #Chính sách an toàn điện trong mùa mưa lũ #Công tác khắc phục hậu quả ngập úng của ngành điện #Ảnh hưởng của thiên tai đến sinh hoạt người dân Hà Nội #Biện pháp phòng tránh rò rỉ điện và tai nạn điện #Hình thức xử lý sự cố điện do mưa lũ #Vai trò của lực lượng kỹ thuật trong ứng phó thiên tai #Chính sách cảnh báo và khuyến cáo sử dụng điện an toàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục