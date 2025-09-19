Hà Nội: Đề xuất Chủ tịch cấp xã được cắt điện, nước công trình vi phạm

TPO - Chủ tịch UBND cấp xã được áp dụng biện pháp ngừng cấp dịch vụ điện, nước đối với hầu hết các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng; trừ trường hợp công trình thuộc địa giới hành chính 2 xã phường trở lên và công trình buộc phải phá dỡ hoặc đã có quyết định di dời khẩn cấp.

UBND TP. Hà Nội vừa có Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND của HĐND thành phố (quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn thành phố).

Theo đó, UBND TP. Hà Nội đề xuất sửa đổi, bổ sung các trường hợp bị ngừng cấp điện, nước gồm:

Công trình xây dựng thuộc diện phải thẩm duyệt hoặc thẩm định thiết kế về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nhưng được tổ chức thi công khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt PCCC đã bị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu dừng thi công, chấm dứt hành vi vi phạm nhưng tổ chức, cá nhân vi phạm không chấp hành.

Một công trình vi phạm tại phường Yên Hòa, Hà Nội bị lực lượng chức năng cắt điện, nước.

Công trình thi công không đúng theo thiết kế về PCCC đã được thẩm duyệt đã bị cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu dừng thi công, chấm dứt hành vi vi phạm bằng văn bản nhưng tổ chức, cá nhân vi phạm không chấp hành.

Công trình xây dựng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan quản lý chuyên ngành nhưng vẫn đưa vào hoạt động đã bị đình chỉ hoạt động nhưng tổ chức cá nhân vi phạm không chấp hành.

Ngoài ra, để đảm bảo phù hợp với tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, UBND thành phố đề xuất Chủ tịch UBND cấp xã được áp dụng biện pháp ngừng cấp dịch vụ điện, nước đối với tất cả các trường hợp vi phạm; trừ trường hợp công trình thuộc trường hợp phải phá dỡ, đã có quyết định di dời khẩn cấp và công trình thuộc địa giới hành chính 2 xã, phường trở lên (thẩm quyền thuộc UBND thành phố).

Dự kiến, nội dung này sẽ được HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp chuyên đề tháng 9 tổ chức ngày 23/9/2025.

Thống kê của UBND TP. Hà Nội cho thấy, giai đoạn từ năm 2014 đến tháng 6/2024 lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện, thiết lập hồ sơ xử lý đối với 10.494 công trình có vi phạm quy định về trật tự xây dựng. Trong đó, 3.297 công trình xây dựng không phép; 2.454 công trình xây dựng sai phép, sai quy hoạch; 244 công trình xây dựng ảnh hưởng đến công trình lân cận, gây ô nhiễm môi trường; 4.499 công trình vi phạm khác.

Đối với lĩnh vực PCCC, thành phố có 1.707 công trình vi phạm, chưa nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động; 1.538 cơ sở kinh doanh karaoke không đảm bảo các điều kiện về PCCC.