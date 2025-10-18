Bèo, rác ngập ngụa kênh thoát nước cạnh khu công nghiệp ở Phú Thọ

TPO - Sông Cánh đoạn qua xã Bình Nguyên (tỉnh Phú Thọ) nhiều năm không được nạo vét, rác và bèo ứ đọng khiến dòng chảy ách tắc, gây úng ngập.

Clip bèo, rác ngập sông Cánh đoạn qua xã Bình Nguyên tỉnh Phú Thọ

Sông Cánh chạy dọc theo ranh giới phía Tây Khu công nghiệp Sơn Lôi, thuộc xã Bình Nguyên. Con sông không chỉ giữ vai trò thủy lợi, mà còn là tuyến thoát nước quan trọng cho cả khu vực, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, thoát nước cho khu vực.

Sông Cánh chạy dọc theo ranh giới phía Tây Khu công nghiệp Sơn Lôi xã Bình Nguyên

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, nhiều năm qua sông Cánh hầu như không được nạo vét, khiến bèo, rác thải dày đặc, gây ách tắc dòng chảy. Nước không thoát kịp dẫn đến tình trạng úng đọng, ảnh hưởng đến môi trường sản xuất và sinh hoạt.

Bèo, rác kín mặt sông đoạn khu vực cầu Lò Cang xã Bình Nguyên

Ghi nhận của phóng viên, những ngày qua, mặt sông hầu như bị phủ kín bởi bèo tây, từng mảng xanh đặc quánh ken chặt vào nhau, loang ra cả khúc dài khiến dòng chảy gần như tê liệt.

Xen giữa thảm bèo là những túi nilon, thùng xốp, vỏ chai nổi lềnh bềnh, tạo nên cảnh nhếch nhác, ô nhiễm. Có nơi, bèo tràn kín mặt nước, chỉ còn hở lại vài khoảng nhỏ, không còn thấy dáng dấp một dòng sông vốn là trục thủy lợi quan trọng của khu vực.

Mặt sông hầu như bị phủ kín bởi bèo tây, từng mảng xanh đặc quánh ken chặt vào nhau, loang ra cả khúc dài.

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Anh Minh - đại diện Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn (Phú Thọ) cho biết, đơn vị hiện quản lý đoạn sông Cánh qua xã Bình Nguyên phục vụ tưới tiêu. Đây vốn là khu vực đồng trũng, bèo và rác tích tụ nhiều năm.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn (Phú Thọ) là đơn vị hiện quản lý đoạn sông Cánh qua xã Bình Nguyên phục vụ tưới tiêu.

“Tuy nhiên, công ty chưa được tỉnh Phú Thọ giao nhiệm vụ nạo vét, dọn dẹp. Nguồn vốn để triển khai cũng chưa bố trí được. Chúng tôi đã đề nghị tỉnh đặt hàng để xử lý trong năm 2026”, ông Minh nói.