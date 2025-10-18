Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Bèo, rác ngập ngụa kênh thoát nước cạnh khu công nghiệp ở Phú Thọ

Đức Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sông Cánh đoạn qua xã Bình Nguyên (tỉnh Phú Thọ) nhiều năm không được nạo vét, rác và bèo ứ đọng khiến dòng chảy ách tắc, gây úng ngập.

Clip bèo, rác ngập sông Cánh đoạn qua xã Bình Nguyên tỉnh Phú Thọ

Sông Cánh chạy dọc theo ranh giới phía Tây Khu công nghiệp Sơn Lôi, thuộc xã Bình Nguyên. Con sông không chỉ giữ vai trò thủy lợi, mà còn là tuyến thoát nước quan trọng cho cả khu vực, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, thoát nước cho khu vực.

anh-11.jpg
Sông Cánh chạy dọc theo ranh giới phía Tây Khu công nghiệp Sơn Lôi xã Bình Nguyên

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, nhiều năm qua sông Cánh hầu như không được nạo vét, khiến bèo, rác thải dày đặc, gây ách tắc dòng chảy. Nước không thoát kịp dẫn đến tình trạng úng đọng, ảnh hưởng đến môi trường sản xuất và sinh hoạt.

anh-2.jpg
Bèo, rác kín mặt sông đoạn khu vực cầu Lò Cang xã Bình Nguyên

Ghi nhận của phóng viên, những ngày qua, mặt sông hầu như bị phủ kín bởi bèo tây, từng mảng xanh đặc quánh ken chặt vào nhau, loang ra cả khúc dài khiến dòng chảy gần như tê liệt.

Xen giữa thảm bèo là những túi nilon, thùng xốp, vỏ chai nổi lềnh bềnh, tạo nên cảnh nhếch nhác, ô nhiễm. Có nơi, bèo tràn kín mặt nước, chỉ còn hở lại vài khoảng nhỏ, không còn thấy dáng dấp một dòng sông vốn là trục thủy lợi quan trọng của khu vực.

anh-4.jpg
Mặt sông hầu như bị phủ kín bởi bèo tây, từng mảng xanh đặc quánh ken chặt vào nhau, loang ra cả khúc dài.

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Anh Minh - đại diện Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn (Phú Thọ) cho biết, đơn vị hiện quản lý đoạn sông Cánh qua xã Bình Nguyên phục vụ tưới tiêu. Đây vốn là khu vực đồng trũng, bèo và rác tích tụ nhiều năm.

anh-3.jpg
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn (Phú Thọ) là đơn vị hiện quản lý đoạn sông Cánh qua xã Bình Nguyên phục vụ tưới tiêu.

“Tuy nhiên, công ty chưa được tỉnh Phú Thọ giao nhiệm vụ nạo vét, dọn dẹp. Nguồn vốn để triển khai cũng chưa bố trí được. Chúng tôi đã đề nghị tỉnh đặt hàng để xử lý trong năm 2026”, ông Minh nói.

Trước đó, báo Tiền Phong thông tin, do ảnh hưởng liên tiếp của bão số 10 và số 11, trên địa bàn xã Bình Nguyên đã xuất hiện nhiều điểm ngập úng cục bộ, đặc biệt tại các tuyến giao thông chính. Tình trạng này không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Các điểm ngập úng trọng yếu như Đường tỉnh 310B, khu vực KCN Sơn Lôi (cổng Công ty Nitori); Ngã ba cầu Tranh đi thôn Hữu Bằng; Ngã ba cầu đường liên thôn Hàm Rồng - Hữu Bằng.

Đức Anh
#kênh thoát nước Phú Thọ #bèo rác ô nhiễm #sông Cánh #khu công nghiệp Sơn Lôi #ô nhiễm môi trường #nạo vét sông #thủy lợi Phú Thọ

