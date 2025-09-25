Năng lực tiếp dân của cấp xã giúp giảm khiếu nại, tố cáo vượt cấp

TPO - Khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp xã được ví như lực lượng tuyến đầu, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và xử lý những phản ánh, bức xúc từ người dân. Do đó, nếu xử lý tốt việc tiếp dân ở cấp xã sẽ giảm thiểu khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Ngày 24/9, Thanh tra tỉnh An Giang phối hợp với Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Lớp có hơn 160 cán bộ, công chức các sở, ngành, địa phương, đặc biệt cán bộ chuyên trách tiếp công dân ở cấp xã.

Chánh Thanh tra tỉnh An Giang - Nguyễn Hoàng Thông.

Chánh Thanh tra tỉnh An Giang - Nguyễn Hoàng Thông cho biết, khóa học diễn ra sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành từ ngày 1/7/2025, phân định lại thẩm quyền trong lĩnh vực thanh tra. Đặc biệt, nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được phân cấp về xã nhiều hơn, sau khi không còn chính quyền cấp huyện.

Ông Thông dẫn kết quả thực hiện công tác thanh tra quý 3/2025 và 9 tháng của năm 2025 cho thấy, bên cạnh những mặt làm được, công tác này còn một số tồn tại, như tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của một số địa phương còn thấp. Công tác tự kiểm tra trong nội bộ của các ngành, các cấp để phát hiện tham nhũng còn hạn chế, chủ yếu hành vi tiêu cực, tham nhũng được phát hiện qua thanh kiểm tra, và từ cơ quan khác...

Do đó, UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh thành lập đoàn kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đối với lãnh đạo 31 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Theo Chánh Thanh tra tỉnh An Giang, với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vai trò của đội ngũ cán bộ tiếp công dân ở cấp xã rất quan trọng. Đây chính là lực lượng tuyến đầu, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và xử lý những phản ánh, bức xúc từ người dân. Nếu công việc này không được thực hiện tốt ở cấp cơ sở (cấp xã), nguy cơ phát sinh khiếu nại vượt cấp, tồn đọng kéo dài khó tránh khỏi.

"Chính vì vậy, việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ để nâng cao năng lực cho cán bộ tiếp công dân, đặc biệt cấp xã rất quan trọng. Đây còn là giải pháp chiến lược để xây dựng nền hành chính cơ sở minh bạch, hiệu quả, góp phần ngăn ngừa tranh chấp và mâu thuẫn ngay từ gốc", ông Thông nói.

TS. Nguyễn Hữu Hoàng - Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra cho biết, lớp bồi dưỡng lần này không chỉ củng cố kiến thức pháp luật cơ bản, còn cung cấp, làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm trong tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại - tố cáo ở cấp cơ sở. Lớp học được thiết kế linh hoạt, kết hợp truyền đạt nội dung với trao đổi, thảo luận trực tiếp cùng giảng viên, chuyên gia và lãnh đạo cơ quan chức năng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

TS. Nguyễn Hữu Hoàng - Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra.

Lớp bồi dưỡng giúp đội ngũ cán bộ, công chức các sở ngành, xã, phường và thanh tra nâng cao năng lực, bản lĩnh, kỹ năng chuyên môn, góp phần vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp, phục vụ tốt hơn người dân.

Theo TS. Hoàng, lớp bồi dưỡng tập trung vào cập nhật khung pháp lý, cơ chế thực thi mới, làm rõ việc chuyển giao thẩm quyền cho cán bộ tiếp công dân sau khi bỏ cấp huyện. Cùng đó, trang bị kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu, xử lý tình huống phức tạp, khiếu kiện kéo dài, đơn thư vượt cấp. Các cán bộ, công chức tham gia còn trực tiếp thực hành, trao đổi kinh nghiệm, mổ xẻ các vụ việc điển hình để thống nhất áp dụng pháp luật, hạn chế rủi ro.

Hơn 160 cán bộ, công chức các sở ngành, địa phương, đặc biệt cán bộ chuyên trách tiếp công dân ở cấp xã tham gia lớp tập huấn.