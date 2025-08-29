Tập huấn lãnh đạo hội đoàn người Việt ở 17 quốc gia và vùng lãnh thổ

TPO - Ngày 29/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức khai mạc Lớp tập huấn cho lãnh đạo hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), với sự tham dự của 100 đại biểu là những lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của các hội đoàn người Việt ở 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhiệt liệt chào mừng các đại biểu kiều bào về nước tham dự lớp tập huấn, đặc biệt trong không khí cả nước đang hân hoan chờ đón Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và các đại biểu tham gia lớp tập huấn.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã chia sẻ một số nét về tình hình đất nước và tình hình cộng đồng, hội đoàn NVNONN; ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp đối với đất nước của cộng đồng hơn 6 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Thứ trưởng cho biết đây là lần đầu tiên Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức lớp tập huấn cho lãnh đạo các hội đoàn NVNONN nhằm làm tốt hơn công tác hội đoàn, trang bị cho các đại biểu các kỹ năng cần thiết.

Thứ trưởng mong muốn, tham gia khóa tập huấn các đại biểu sẽ không chỉ tiếp thu được những kiến thức, kỹ năng trong hoạt động hội mà còn là dịp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm để có thể áp dụng trong công tác hội đoàn và hy vọng cộng đồng NVNONN ngày càng vững mạnh, đoàn kết, luôn hướng về quê hương, đất nước.

Thay mặt các đại biểu, ông Đào Tuấn Hùng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc đồng thời là Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc bày tỏ niềm vui và vinh dự được tham gia lớp tập huấn. Theo ông Hùng, qua tập huấn, các đại biểu được tiếp nhận thông tin về tình hình đất nước, tình hình hội đoàn trên thế giới, được học thêm kiến thức trong hoạt động cộng đồng, hội đoàn.

Lớp tập huấn cho lãnh đạo hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài diễn ra từ ngày 28-31/8. Các đại biểu được cung cấp các thông tin chủ yếu về tình hình trong nước và chính sách đối ngoại của ta, tình hình cộng đồng và hội đoàn NVNONN, tập huấn một số kỹ năng cần thiết cho lãnh đạo các hội đoàn, kỹ năng truyền thông và thực hành một số tình huống thực tế.

Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe chuyên đề về văn hóa Việt Nam, tham dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho NVNONN.