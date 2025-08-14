80 kiều bào dự tập huấn giảng dạy Tiếng Việt tại Hà Nội

TPO - Ngày 14/8, “Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài” năm 2025 khai mạc tại Hà Nội với sự tham dự của Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên, cùng đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan liên quan, cùng các chuyên gia, giảng viên và 80 giáo viên kiều bào đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chương trình do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao cùng Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp tổ chức.

Các đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trung Kiên bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp đông đảo thầy cô giáo ở nước ngoài trở về tham dự khóa tập huấn, coi đây là minh chứng sống động cho tình yêu Tiếng Việt và tình cảm hướng về cội nguồn.

Ông Nguyễn Trung Kiên khẳng định, công tác gìn giữ và lan tỏa Tiếng Việt luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm sâu sắc, thể hiện qua các chính sách hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn bản sắc và ngôn ngữ dân tộc. Trong các chuyến thăm và làm việc tại nước ngoài, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn dành thời gian gặp gỡ cộng đồng người Việt, trong đó đặc biệt quan tâm tới việc học và dạy Tiếng Việt.



Trong nhiều năm qua, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã không ngừng nỗ lực duy trì và phát triển các lớp dạy Tiếng Việt dành cho con em kiều bào. Từ châu Âu, châu Mỹ đến châu Á, hàng trăm lớp học Tiếng Việt đã được tổ chức nhờ sự tâm huyết và đóng góp của các thầy cô kiều bào - nhiều người trong số đó giảng dạy hoàn toàn miễn phí.

Đặc biệt, tại một số quốc gia có đông người Việt sinh sống, Tiếng Việt đã chính thức được đưa vào giảng dạy như một ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục phổ thông, góp phần quan trọng trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa và ngôn ngữ dân tộc cho thế hệ trẻ người Việt xa Tổ quốc.

Cơ hội quý báu để nâng cao năng lực giảng dạy tiếng Việt

Đại diện các học viên tham gia khóa tập huấn năm nay, chị Võ Thị Thanh, đến từ Lào cho biết, khóa học là dịp để các thầy, cô tiếp thu những kiến thức mới, đồng thời là nơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy với đồng nghiệp đến từ nhiều quốc gia. Từ những trải nghiệm này, chị sẽ tiếp tục vận dụng vào công tác giảng dạy Tiếng Việt cho học sinh tại Lào.

Học viên Nguyễn Thị Thảo My, đến từ Vladivostok (Liên bang Nga), bày tỏ mong muốn sẽ mở lớp dạy Tiếng Việt tại địa phương. Chị chia sẻ,việc trở về Việt Nam tham dự khóa tập huấn là niềm vinh dự và tự hào lớn, cũng như là cơ hội quý báu để nâng cao năng lực giảng dạy Tiếng Việt. Sau khóa học, chị hy vọng sẽ có thêm sự tự tin, kỹ năng và kinh nghiệm để triển khai lớp học, đồng thời xây dựng mạng lưới giáo viên hỗ trợ lẫn nhau trong công tác giảng dạy.

Khóa tập huấn diễn ra từ ngày 13-28/8/2025 tại Hà Nội và một số địa phương lân cận; với sự tham gia của khoảng 80 giáo viên và tình nguyện viên dạy Tiếng Việt từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Các học viên sẽ tham dự các hoạt động chính gồm: Tập huấn về phương pháp giảng dạy Tiếng Việt do các giảng viên của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đứng lớp; Tìm hiểu về hệ sinh thái sách giáo khoa điện tử và học liệu truyền hình; Dự giờ tại trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm...