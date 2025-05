Quảng Trị biệt phái giáo viên sang Lào giảng dạy tiếng Việt

TPO - Liên quan đến triệt phá 3 xưởng sản xuất, buôn bán khí cười (N2O) quy mô toàn quốc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 5 tổ công tác phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội, Hải Phòng và Công an các xã, phường có liên quan tổ chức bao vây, khám xét khẩn cấp đồng loạt tại 3 nhà xưởng sản xuất khí N2O.