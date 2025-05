HLV Kim Sang-sik và tuyển Việt Nam gặp khó khi ASEAN All Stars đấu MU, truyền thông Hàn Quốc lên tiếng

TPO - 2 tuần nữa, trận đấu được cả đông Nam Á chờ đợi giữa ASEAN All Stars và MU sẽ diễn ra. Nhưng thời điểm này, có thể nói không nhiều quốc gia mặn mà với trận đấu tại sân Bukit Jalil. Đó là nhận định của Four Four Two, tạp chí thể thao hàng đầu Hàn Quốc khi chứng kiến hết cầu thủ này rút tên đến cầu thủ khác không tham dự.