Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm hai Phó Chánh Thanh tra

TPO - Ngân hàng Nhà nước vừa bổ nhiệm ông Đỗ Anh Quân - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực I và ông Phạm Thanh Ngọc - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế cùng giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra.

Ngày 12/9/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thống đốc về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đối với ông Đỗ Anh Quân - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực I và ông Phạm Thanh Ngọc - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Quang Dũng đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ cho ông Quân và ông Ngọc với thời hạn giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày được điều động, bổ nhiệm.

Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng trao Quyết định cho ông Đỗ Anh Quân và ông Phạm Thanh Ngọc (ảnh: SBV).

Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng nhấn mạnh, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước là đơn vị nòng cốt, có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm sự vận hành minh bạch, an toàn, kỷ cương của hệ thống ngân hàng. Trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng lớn, tính chất phức tạp, việc kiện toàn kịp thời đội ngũ lãnh đạo Thanh tra Ngân hàng Nhà nước hết sức cần thiết để tăng cường hiệu quả chỉ đạo, điều hành.

Tân Phó Chánh Thanh tra Đỗ Anh Quân bày tỏ: "Với gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thanh tra, trải qua nhiều vị trí công tác từ cơ sở, tôi ý thức rõ trách nhiệm nặng nề của nhiệm vụ mới. Tôi sẽ nỗ lực phát huy kinh nghiệm, tinh thần tận tụy để cùng tập thể Thanh tra Ngân hàng Nhà nước hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao".

Ông Phạm Thanh Ngọc cũng khẳng định, trên cương vị mới, sẽ luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, tận tâm cống hiến, phát huy kiến thức và kinh nghiệm tích lũy trong quá trình công tác tại Vụ Pháp chế; đồng thời tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ cùng tập thể Thanh tra Ngân hàng Nhà nước nhằm xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

Việc bổ nhiệm hai Phó Chánh Thanh tra mới không chỉ góp phần hoàn thiện bộ máy tổ chức, mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Đây là cơ sở để Thanh tra Ngân hàng Nhà nước tiếp tục phát huy vai trò “lá chắn” bảo vệ sự ổn định của hệ thống ngân hàng, đồng thời hỗ trợ toàn ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao phó.