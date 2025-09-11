Đi nước ngoài quét mã QR như ở Việt Nam, hưởng lợi tỷ giá tốt hơn tiền mặt

TPO - Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước - cho biết, hiện tại, khi đi du lịch ở một số nước, người Việt có thể thanh toán như ở trong nước với mã QR với tỷ giá tốt hơn đổi tiền mặt.

Tại Hội thảo “Thanh toán xuyên biên giới và vay vốn trực tuyến: Tiện ích số cho kinh doanh và tiêu dùng” chiều 11/9 do báo Lao Động tổ chức, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước - cho biết chủ trương thanh toán QR xuyên biên giới đã được Ngân hàng Nhà nước triển khai quyết liệt thời gian qua để tăng tiện ích cho người dùng. Khi đi du lịch, người Việt có thể thanh toán như ở trong nước. Tỷ giá hiện rất tốt.

“Tôi trực tiếp tham gia đàm phán song phương với Thái Lan và đã có trải nghiệm: Trước đây, tôi mang theo Baht để chi tiêu nhưng khi tới nơi thấy có QR của ngân hàng Việt Nam tại điểm bán, tôi dùng QR và thấy tiện lợi hơn”, ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, đến năm 2026, Ngân hàng Nhà nước thúc đẩy các dự án thanh toán song phương với Ấn Độ, Malaysia, Singapore…

Bà Lê Thị Thuý Hà - Giám đốc Dự án Digital Lending, Khối Ngân hàng số MB - cho biết, về tiện lợi, với QR chỉ cần một chiếc điện thoại có kết nối mạng. Nếu quên thẻ, khách hàng có thể thanh toán bằng QR qua ứng dụng di động.

Về chi phí, khi chi tiêu ở nước ngoài bằng thẻ, phí giao dịch thường ở mức khoảng 0,1-0,15%. Với QR, mức phí thấp hơn đáng kể nên có lợi hơn cho người dùng. Xét về mức độ phổ cập, tại châu Á đặc biệt ở Trung Quốc, Thái Lan - thanh toán QR rất rộng rãi. Về an toàn - bảo mật, QR giúp giảm rủi ro thất thoát so với sử dụng thẻ.

Toàn cảnh hội thảo ngày 11/9.

Ông Nguyễn Hoàng Long - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) - cho biết: "Chúng tôi cũng đang đẩy mạnh việc hợp tác với các tổ chức thanh toán của nhiều nước trong khu vực, nhằm tạo ra một kênh thanh toán xuyên quốc gia an toàn, đơn giản và hiệu quả. Mọi sự khác biệt giữa các hệ thống hiện có sẽ dần được tháo gỡ bằng cách kết nối và chuẩn hóa. Mục tiêu không chỉ là tạo ra một hệ thống thẻ mạnh mẽ cho Việt Nam".

Ông Vũ Ngọc Sơn - Trưởng ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và hợp tác quốc tế, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia - cho biết, thời gian gần đây, các vấn đề về an ninh mạng đối với thanh toán xuyên biên giới đang rất nóng.

Các hệ thống như SWIFT, thẻ tín dụng quốc tế, ví điện tử xuyên biên giới và dịch vụ fintech giúp giao dịch nhanh chóng, thuận tiện và kết nối hàng triệu doanh nghiệp, cá nhân khắp thế giới.

Ông Vũ Ngọc Sơn.

Tuy nhiên, cùng với sự bùng nổ này, nguy cơ an ninh mạng và xâm phạm dữ liệu cá nhân trong lĩnh vực thanh toán quốc tế cũng ngày càng gia tăng. Các vụ tấn công không chỉ gây ra thiệt hại tài chính hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ USD, mà còn làm suy giảm lòng tin của người dùng và tác động sâu rộng đến an ninh kinh tế - tài chính toàn cầu. Theo ông Sơn, trong điều kiện đó chúng ta mới có thể bảo vệ hiệu quả dữ liệu cá nhân và đảm bảo sự an toàn, bền vững cho hệ thống thanh toán toàn cầu.