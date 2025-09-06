Thanh tra lĩnh vực ngân hàng, không để vi phạm nhỏ thành sai phạm lớn

TPO - Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trực tiếp chỉ đạo, Thanh tra Chính phủ vào cuộc để tăng cường thanh tra, kiểm tra lĩnh vực ngân hàng theo quy định của Đảng và pháp luật, không để vi phạm nhỏ thành sai phạm lớn.

Kiên quyết không lùi bước trước khó khăn

Sáng 6/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng.

Các ý kiến tại phiên họp đánh giá, lĩnh vực đầu tư đã đạt kết quả tích cực, cả về đầu tư công, đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của đầu tư nước ngoài trong bối cảnh tình hình thế giới khó khăn.

Tính chung 8 tháng có gần 210 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 24,5% với tổng vốn đăng ký bổ sung gần 4,14 triệu tỷ đồng, tăng 105,34%.

Trong khi đó, chính quyền địa phương 2 cấp nhìn chung vận hành thông suốt; nhiều dự án vướng mắc kéo dài (gần 3.000 dự án) được tập trung xử lý; cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh...

Các thành viên Chính phủ tại phiên họp.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các cấp, các ngành, các địa phương đã nỗ lực vượt bậc, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng, tạo đà cho tăng trưởng 2 con số trong những năm tới.

Bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, bất cập. Theo đó, sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về lãi suất, tỷ giá, lạm phát trước những biến động bên ngoài. Hoạt động sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Các động lực tăng trưởng truyền thống (tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu) chưa đạt kỳ vọng, trong khi các động lực tăng trưởng mới cần thời gian để phát huy hiệu quả (như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn).

Trong khi đó, giá vàng biến động, giá cả một số mặt hàng cần quản lý, kiểm soát chặt chẽ hơn. Thể chế, pháp luật một số lĩnh vực còn vướng mắc; việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp có lúc, có nơi còn bất cập.

Từ phân tích trên, Thủ tướng nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm từ thực tiễn. Trong đó, cần nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn; coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán đúng thời điểm.

“Kiên quyết không lùi bước trước khó khăn; không chủ quan trước thuận lợi, không bi quan trước khó khăn; kiên định mục tiêu đề ra và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Định hướng thời gian tới, Thủ tướng khẳng định việc kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng GDP từ 8,3 - 8,5%.

Kiểm soát giá vàng, giá USD theo các công cụ đã có

Về giải pháp, Thủ tướng yêu cầu tập trung chuẩn bị chu đáo phục vụ Hội nghị Trung ương 12, Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XV và Đại hội Đảng bộ Chính phủ. Tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thủ tướng phát biểu tại phiên họp.

Về chính sách tiền tệ, Thủ tướng yêu cầu phải kiểm soát tỷ giá kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; kiểm soát lãi suất ổn định và hệ thống ngân hàng phấn đấu tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay, chia sẻ với người dân, doanh nghiệp, đất nước; kiểm soát giá vàng, giá USD theo các công cụ đã có.

Việc tăng trưởng tín dụng phải hướng dòng tiền vào sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống nhân dân, kiểm soát tín dụng, không để dòng tiền đi vào đầu cơ; thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các ngân hàng chỉ huy động mà không cho vay hoặc cho vay ít.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trực tiếp chỉ đạo, Thanh tra Chính phủ vào cuộc để tăng cường thanh tra, kiểm tra lĩnh vực ngân hàng theo quy định của Đảng và pháp luật, không để vi phạm nhỏ thành sai phạm lớn.

Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tinh thần chung là phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác rà soát, hoàn thiện thể chế, phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số.