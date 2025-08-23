Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Tập huấn kỹ năng số và AI cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên

Hoài Văn

Tại Ngày hội Kỹ năng thanh thiếu nhi hè 2025, các bạn trẻ Đà Nẵng tham gia tập huấn chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số, tập huấn “Bình dân học vụ AI”, kỹ năng công tác cán bộ Đoàn – Hội – Đội cho cán bộ đoàn

Ngày 23/8, tuổi trẻ xã Đồng Dương, thành phố Đà Nẵng tổ chức Ngày hội Kỹ năng thanh thiếu nhi hè 2025. Hơn 120 đoàn viên thanh niên và thiếu nhi tham gia.

ngay-hoi-11-6410.jpg
Tập huấn kỹ năng số, kỹ năng công tác cán bộ Đoàn – Hội – Đội cho cán bộ đoàn, ĐVTN

Tại Ngày hội đã tổ chức tập huấn chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số cho cán bộ Đoàn – Hội - ĐVTN, tập huấn “Bình dân học vụ AI”, kỹ năng công tác cán bộ Đoàn – Hội – Đội cho cán bộ đoàn, Bí thư, Phó Bí thư chi đoàn thôn. Ngoài ra, ngày hội cũng lồng ghép tập huấn tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Đồng Dương.

ngay-hoi-2.jpg
ngay-hoi-3.jpg
ngay-hoi-10.jpg
anh-1ngay-hoi-thanh-nien-7293.jpg
Bạn trẻ hào hứng tham gia các hoạt động tại Ngày hội.

Các bạn nhỏ hào hứng tham gia hội thi, hoạt động vui chơi, kết nối. Trong buổi sáng, hội thi chủ đề “Tổ quốc trong trái tim em” dành cho khối tiểu học và “Tuổi trẻ Đồng Dương tự tin bước vào kỉ nguyên mới” dành cho khối THCS

Ngoài ra, các bạn trẻ tham gia team building với nhiều trò chơi nhằm kết nối, tăng cường tinh thần đoàn kết vui tươi.

Hoài Văn
#kỹ năng số #AI #cán bộ đoàn #ĐVTN #ngày hội hè #tập huấn chuyển đổi số #đoàn thanh niên

