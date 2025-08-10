Tập huấn AI nâng cao kỹ năng số cho hơn 100 cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên

Tại ngày hội thanh niên với chủ đề “Thanh niên Phú Ninh - bước vào kỷ nguyên mới”, hơn 100 cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã tham gia tập huấn về ứng dụng AI trong công tác tuyên truyền, nâng cao kỹ năng số.

Ngày 10/8, Đoàn xã Phú Ninh, TP Đà Nẵng tổ chức Ngày hội “Thanh niên Phú Ninh - bước vào kỷ nguyên mới” năm 2025.

Tập huấn về ứng dụng AI trong công tác tuyên truyền, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ Đoàn và ĐVTN.

Nhiều hoạt động được tổ chức sôi nổi như thi nhảy dân vũ, trò chơi tập thể teambuilding, đốt lửa trại, sinh hoạt văn nghệ...

Đặc biệt, tại ngày hội, anh Nguyễn Lương Thành Đạt - Phó Trưởng ban Công tác Đoàn và thanh thiếu nhi Thành Đoàn Đà Nẵng tập huấn cho hơn 100 cán bộ đoàn, đoàn viên xã về ứng dụng AI trong công tác tuyên truyền, nâng cao kỹ năng số.

Nhiều hoạt động sôi nổi tại ngày hội, thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia.

Anh Nguyễn Quốc Khánh - Bí thư Đoàn xã Phú Ninh cho biết, đây là hoạt động nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của cha ông đi trước, đồng thời là đợt sinh hoạt của tuổi trẻ Phú Ninh nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua lao động, học tập, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.