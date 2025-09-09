Tập huấn sử dụng AI cho cán bộ cấp ủy và cơ quan đảng từ Trung ương tới xã, phường

TPO - Sáng 9/9, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho cán bộ các Đảng uỷ và cơ quan Đảng. Hội nghị diễn ra từ ngày 9/9 đến 12/9.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng với gần 4.000 điểm cầu trên toàn quốc. Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng dự và phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo ông Hưng, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Văn phòng Trung ương Đảng đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho cán bộ các Đảng uỷ và cơ quan Đảng, với yêu cầu đồng bộ, thống nhất toàn hệ thống từ Trung ương đến cấp xã, phường, bảo đảm “cùng một thông điệp – cùng một nhận thức – cùng một tiêu chuẩn” trong ứng dụng AI của đội ngũ cán bộ cấp ủy và cơ quan Đảng.

Quang cảnh điểm cầu chính tại Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản.



Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang bước vào giai đoạn tăng tốc, AI không chỉ là công nghệ thúc đẩy năng suất, mà còn là năng lực cốt lõi để hiện đại hóa phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng; nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp; rút ngắn thời gian xử lý công việc, góp phần xây dựng các cấp ủy, cơ quan Đảng chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả.

Ông Hưng nhấn mạnh, hội nghị tập huấn đặt ra ba mục tiêu trọng tâm: Nâng cao nhận thức về vai trò, tiềm năng và định hướng ứng dụng AI trong công tác của các cấp ủy và cơ quan tham mưu của Đảng - từ nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp đến tổ chức triển khai, giám sát thực thi; trang bị kiến thức và kỹ năng căn bản để có thể sử dụng một số công cụ AI phổ biến trong việc hỗ trợ công tác tham mưu, tổng hợp thông tin, phân tích văn bản, chuẩn bị dự thảo, xây dựng kế hoạch và báo cáo; hình thành thái độ và trách nhiệm đúng đắn trong sử dụng AI: an toàn, bảo mật, tuân thủ quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; phù hợp định hướng chính trị, tư tưởng.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các giảng viên cao cấp và giảng viên chính của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội quán triệt các chuyên đề: Tổng quan và vai trò của AI trong công tác Đảng (khái niệm cơ bản, xu hướng phát triển, kịch bản ứng dụng AI vào nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp, phân tích tài liệu); tìm hiểu các công cụ AI phổ biến hiện nay (ChatGPT, Gemini, Notion AI, Canva AI).

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được tập huấn các kỹ năng ứng dụng một số công cụ AI hỗ trợ trong công tác tham mưu, tổng hợp và phân tích tài liệu, xây dựng báo cáo, lập kế hoạch, tổng hợp tài liệu… Các đại biểu dự tập huấn cũng được quán triệt về sử dụng AI có trách nhiệm, bảo đảm bảo mật, đạo đức, tuân thủ quy định; được giải đáp, chia sẻ kinh nghiệm khi dùng AI trong công tác đảng.

Theo kế hoạch, hội nghị tổ chức thành 2 đợt: Đợt 1 tổ chức trong hai ngày 9, 10/9 và đợt 2 trong hai ngày 11, 12/9.