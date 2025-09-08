Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội: Chuẩn bị trình 6 dự thảo nghị quyết đặc thù về khoa học, công nghệ

TPO - Tại kỳ họp chuyên đề giữa tháng 9/2025, UBND TP. Hà Nội sẽ trình 6 dự thảo nghị quyết đặc thù về KH&CN và đổi mới sáng tạo nhằm cụ thể hóa Luật Thủ đô 2024.

Ngày 8/9, UBND TP. Hà Nội đã họp với các Sở, ngành, Ban của HĐND thành phố và các chuyên gia… để rà soát lần cuối 6 dự thảo nghị quyết đặc thù về KH&CN và đổi mới sáng tạo.

Theo đó, các dự thảo nghị quyết bao gồm: Nghị quyết quy định một số chính sách về phát triển KH&CN của thành phố; Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách về đầu tư, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của thành phố; Nghị quyết quy định một số nội dung về thử nghiệm có kiểm soát tại Hà Nội; Nghị quyết thông qua Đề án thành lập Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội; Nghị quyết phê duyệt Đề án thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm Hà Nội; Nghị quyết thông qua Đề án thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội.

Tại kỳ họp chuyên đề giữa tháng 9/2025, UBND TP. Hà Nội sẽ trình 6 dự thảo nghị quyết về phát triển KH&CN và sáng tạo

Tại cuộc họp, Ban soạn thảo các nghị quyết đã lắng nghe, tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học… để hoàn thiện nội dung, phù hợp định hướng chính sách đặc thù phát triển KH&CN của thành phố.

Được biết, dự thảo 6 nghị quyết trên sẽ được trình tại kỳ họp chuyên đề HĐND TP. Hà Nội được tổ chức giữa tháng 9/2025.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn đề nghị các sở, ngành tiếp thu ý kiến phản biện của chuyên gia; đồng thời tiếp tục tham khảo thêm ý kiến, mời thêm các nhà khoa học có kinh nghiệm để hoàn thiện, bảo đảm tính khoa học, đổi mới, sáng tạo nhưng vẫn chặt chẽ, an toàn.

Ông Lê Hồng Sơn cũng đề nghị các sở, ngành liên quan cần xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện để khi nghị quyết có hiệu lực (dự kiến 1/1/2026) sẽ đồng loạt triển khai trên toàn thành phố.

