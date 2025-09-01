Ngồi xích lô cũng có AI phục vụ

TP - “Chở khách ngang qua chợ Hàn, nếu khách Tây tôi kêu lên “market, market!”, khách Hàn thì “sijang!”. Thế thôi chứ có biết tiếng đâu mà nói thêm. Nhưng từ nay trở đi, có AI phục vụ, tôi tự tin hơn hẳn, có thể đưa họ đi bất kỳ điểm tham quan nào”- ông Nguyễn Văn Tám, đội xích lô du lịch Đà Nẵng phấn khởi.

Niềm vui ấy đến với tất cả những đồng nghiệp của ông khi mỗi xiếc xích lô đều được trang bị thiết bị thuyết minh tự động với nhiều thứ tiếng phục vụ khách du lịch.

Chuyện của điểm đến, đã có AI lo

Ông Tám gắn bó với chiếc xích lô hơn hai thập kỷ, một năm chở không biết bao nhiêu lượt du khách nước ngoài, chứng kiến sự đổi thay của thành phố với những điểm tham quan ngày một hút khách. “Vì mình phục vụ du khách nên chúng tôi tìm tòi học hỏi một số thứ tiếng để giao tiếp với họ. Nhưng tuổi già rồi, cố gắng lắm cũng chỉ được mấy câu xã giao sơ sơ bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn…, chứ để trò chuyện, giới thiệu kỹ về điểm đến thì chịu!”, ông Tám thật tình. Ông nói thêm, nhiều khách Việt cũng muốn nghe thêm câu chuyện của các điểm đến, nhưng ông và đồng nghiệp chỉ kể bằng những hiểu biết cơ bản, còn các mốc lịch sử, sự kiện, số liệu cập nhật thì không tài nào nhớ hết.

Các xe xích lô đều có thiết bị hỗ trợ thuyết minh tự động phục vụ du khách tham quan

Vậy là trong hành trình gần một tiếng đồng hồ đồng hành với du khách qua những trục đường đẹp nhất của thành phố, đi dọc sông Hàn thơ mộng, ngắm nhìn hàng loạt địa điểm nổi tiếng như cầu Rồng, chợ Hàn, cầu Sông Hàn, thành Điện Hải, Trung tâm hành chính thành phố, Bảo tàng điêu khắc Chăm..., những “đại sứ du lịch” như ông không thể giới thiệu nhiều hơn câu chuyện điểm đến với du khách. Họ tự ngắm nhìn, tự tìm hiểu, nên chắc chắn không thể nào thụ hưởng được hết các giá trị.

Trước thực tế này, Đà Nẵng đã ứng dụng AI vào việc thuyết minh điểm đến phục vụ du khách khi đi xích lô. Trên từng xe được trang bị thiết bị thông minh với công nghệ thuyết minh tự động tích hợp trí tuệ nhân tạo HeriStep AI, và tai nghe để khách sử dụng. Với định vị GPS, HeriStep AI sẽ tự động kích hoạt phần thuyết minh khi xe đi ngang mỗi điểm đến, giúp du khách vừa tận hưởng khung cảnh, vừa hiểu sâu hơn về câu chuyện, lịch sử và văn hóa của thành phố. Đặc biệt, hệ thống thuyết minh tự động này còn hỗ trợ nhiều ngôn ngữ như tiếng Việt, Anh, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản… để phục vụ đa dạng nguồn khách.

Là một trong những người đầu tiên trải nghiệm tham quan thành phố bằng xích lô truyền thống và được AI phục vụ thuyết minh, chị Serena (du khách Mỹ) bày tỏ rất hài lòng khi nghe quá trình hình thành, phát triển và trở thành điểm dừng chân hút du khách của Công viên APEC, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, chợ Hàn… “Tôi có cảm giác như được đi cùng một hướng dẫn viên bản địa. Mọi thông tin đều được cung cấp chi tiết, rõ ràng, không cần phải tìm kiếm thêm”, chị đánh giá.

Không chỉ vậy, từ thiết bị trên xe, du khách còn có thể tương tác với AI Chatbot để hỏi về các điểm tham quan nếu có thêm thắc mắc. Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng nhìn nhận việc ứng dụng AI trên xích lô góp phần phát triển du lịch thông minh của thành phố, giới thiệu, quảng bá điểm đến tốt hơn. “Ứng dụng AI từ những nhu cầu cơ bản nhất không chỉ phục vụ tốt cho du khách mà còn ghi điểm về một thành phố thông minh, hiện đại, chu đáo và tận tình trong mắt bạn bè bốn phương”, ông khẳng định.

Phủ sóng

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng chia sẻ, Đà Nẵng là một trong những địa phương tiên phong trong số hóa tài nguyên, đưa các nền tảng thông minh hỗ trợ điểm đến cũng như cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận khách hàng từ lúc họ vừa xuất hiện nhu cầu đi du lịch, lựa chọn sản phẩm cho đến khi quyết định mua và đến thành phố. Tất cả đều được số hóa một cách bài bản, chuyên nghiệp.

Không dừng lại ở đó, thành phố tiếp tục chú trọng yếu tố cá nhân hóa khách hàng, ứng dụng công nghệ thông minh hơn, sâu hơn. Điển hình là việc đưa AI vào thuyết minh trong các điểm tham quan lớn như bảo tàng, rồi dần đến tận cả phương tiện thô sơ như xích lô để phục vụ tận tình nhất cho từng du khách. “Hiện tại, sóng AI bao trùm ngành du lịch Đà Nẵng. Du khách từ khi xuống sân bay, về khách sạn rồi đi tới các điểm tham quan đều có thể tương tác với AI. Họ có thể trò chuyện hỏi han với Chatbot, robot…để chuyến du lịch của mình thuận lợi hơn, thụ hưởng hết giá trị của điểm đến”, ông Dũng cho hay.

Đúng như lời ông nói, nhiều điểm đến, khách sạn tại Đà Nẵng đã trang bị robot rất hiện đại để phục vụ du khách ngay từ khi đặt chân vào cho tới khi sử dụng các dịch vụ. Tại Bảo tàng Đà Nẵng, robot dẫn đường tích hợp AI có thể giao tiếp, trả lời những câu hỏi của khách tham quan và dẫn đường đến các khu trưng bày. “Nhân viên” này còn hỗ trợ nhiều ngôn ngữ để phục vụ đa dạng khách tham quan. Trong khi đó, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana, robot lễ tân gây ấn tượng khi biết chào đón và hướng dẫn du khách đến các khu vực phù hợp. Không chỉ vậy còn vận chuyển nước, khăn, sách báo rồi cung cấp lịch trình sự kiện và thông tin dịch vụ…