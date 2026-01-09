Kiểm tra hoạt động chăm sóc trẻ tại các cơ sở trợ giúp xã hội ở Quảng Ninh

TPO - Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục yêu cầu kiểm tra quy định hiện hành của pháp luật và có biện pháp đưa trẻ về Trung tâm trợ giúp xã hội tỉnh quản lý sau khi tiếp nhận phản ánh về việc nuôi trẻ mồ côi tại chùa Cẩm La, phường Phong Cốc.

Ngày 9/1, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh đã có chỉ đạo gửi Công an tỉnh, Sở Y tế, UBND các xã phường và đặc khu về việc tiếp tục kiểm tra hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em của các cơ sở trợ giúp xã hội, tổ chức, cá nhân, quỹ từ thiện.

Theo tỉnh Quảng Ninh, hiện nay trên mạng xã hội đang phản ánh về một số em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại chùa Cẩm La, phường Phong Cốc chưa phù hợp. Đặc biệt trong hoạt động nhận quyên góp, từ thiện để nuôi trẻ nhỏ đang sống tại chùa.

Tỉnh Quảng Ninh đề nghị chính quyền phường Phong Cốc và Sở Y tế tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin được phản ánh trên để hướng dẫn, đảm bảo việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em đúng các quy định hiện hành của pháp luật. Đồng thời, đưa trẻ em về nuôi dưỡng tại Trung tâm trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh do Sở Y tế quản lý để đảm bảo chăm sóc tuyệt đối an toàn và tốt nhất cho trẻ, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 15/1.

Ngoài ra, một số trang mạng xã hội đang phát tán hình ảnh cùng phản ánh một nhà sư tại ngôi chùa này đang thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ liên quan đến mũi và răng.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Trần Mạnh Thắng - Chủ tịch UBND phường Phong Cốc, cho biết phường đã nhận được chỉ đạo của UBND tỉnh và đang phối hợp cùng Sở Y tế kiểm tra các nội dung phản ánh trên mạng xã hội tại chùa Cẩm La. Trong vài ngày tới phường sẽ có báo cáo gửi UBND tỉnh và sẽ thông tin cho phóng viên sau khi có kết quả.

Phản ánh trên trang mạng xã hội liên quan đến hoạt động từ thiện nuôi trẻ mồ côi tại chùa Cẩm La, phường Phong Cốc.

Liên quan đến vụ việc tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, UBND tỉnh Quảng Ninh giao Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm có liên quan. Sở Y tế, UBND phường An Sinh phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng liên quan trong quá trình điều tra, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm. Kiểm điểm, làm rõ, xử lý theo trách nhiệm và quy định của các tập thể và cá nhân có liên quan đến vụ việc trên.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu chính quyền các xã, phường, đặc khu tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, theo dõi, giám sát các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp cho trẻ em và các nhóm đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương tại cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em của các cơ sở trợ giúp xã hội, các tổ chức, cá nhân, quỹ từ thiện. Tiếp tục kiểm tra thực tế mọi hoạt động của các cơ sở trên, thực hiện biện pháp tạm đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động đối với các trường hợp vi phạm.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 23/12/2025, tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, phường An Sinh xảy ra vụ việc khiến một học viên tử vong. Theo báo cáo của Công an tỉnh Quảng Ninh, nạn nhân là P.H.N (sinh năm 2008, trú tại phường Hà Lầm), được gia đình đưa đến nhập học ngày 21/12/2025 để tham gia chương trình giáo dục kỷ luật, kỹ năng sống.

Sáng 23/12/2025, trong quá trình sinh hoạt, lao động tại khu vực đồi Trại Lốc, học viên này xảy ra mâu thuẫn với một số người tại Trung tâm, dẫn đến xô xát. Sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều, chiều cùng ngày gia đình đưa về nhà và sau đó tử vong.

Ngày 5/1/2026, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà, phường An Sinh, đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Trung tâm, cùng 9 người khác có liên quan đến vụ việc học viên 17 tuổi tử vong.